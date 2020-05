Bonistas ofrecen contrapropuesta con "vacaciones de intereses"

Documentos

A falta de pocos días para que venza el plazo de entrar en el canje, un grupo de acreedores de la deuda argentina realizó hoy una contrapropuesta en la que se destaca que no solo afirman tener en cuenta el delicado momento de la economía argentina, sino también ofrecen al gobierno argentino, curiosamente y sin demasiadas especificaciones, unas "vacaciones de intereses" en la propuesta, fechada hoy en Nueva York y a la que EL DíA tuvo acceso . "El Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina confirma que ha presentado hoy una contrapropuesta a la Argentina.

La contrapropuesta ofrece un enfoque integral para la reestructuración de todos los bonos emitidos en virtud del acuerdo de 2005. La propuesta respeta tanto los principios articulados por el Grupo de Titulares de Bonos de Canje como las condiciones económicas actuales en la Argentina, y sus términos ofrecen a la Argentina un alivio sustancial del flujo de efectivo mediante una combinación de vacaciones de intereses, disminuciones en los pagos de cupones y aplazamiento de los pagos de amortización.

La propuesta fue presentada simultáneamente con una propuesta del Comité de Acreedores de Argentina, Gramercy y Fintech Advisory para la reestructuración de los Bonos Globales de Argentina emitidos bajo su acuerdo de 2016. Las contrapropuestas coordinadas representan un esfuerzo de buena fe por parte de estos grupos para proporcionar una base coherente para una reestructuración global y expedita de la totalidad de los bonos de derecho extranjero de la Argentina y un perfil de deuda sostenible a largo plazo. Ayer, el ministro de Economía Martín Guzmán resaltó que la negociación se lleva adelante en buenos términos y que “continuaremos trabajando en el frente de la deuda hasta que lleguemos a un resultado”.

Los bonistas describen en el escrito, de tono axcuerdista, que "El Grupo de Titulares de Bonos de Canjeestá compuesto por 18 instituciones de inversión representadas por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP y en conjunto posee más del 15% de los Bonos de Canjeen circulación emitidos por la Argentina bajo su Acuerdo de 2005 y2010. Los Bonos de Canjese emitieron a inversoresque participaron en los canjesde deuda de 2005 y 2010, a través de los cuales los tenedores de bonos aceptaron voluntariamente grandes reducciones en el valor presente neto para ayudar a la recuperación de Argentina del incumplimiento de 2001".

Ayer, en un mensaje conciliador, con varias señales al mercado, el ministro de Economía, Martín Guzmán , dijo en una conferencia virtual ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York que el Gobierno quiere tejer una relación “duradera y saludable” con los inversores, y reiteró que está listo para revisar las ideas de los acreedores para llegar a un acuerdo y evitar un default. Anoche, el Gobierno recibió tres propuestas de acreedores para un canje de bonos, indicaron fuentes oficiales, según publicó La Nación.

“Sabemos que los acreedores han estado trabajando duro en esto, en juntarse para hacer una propuesta. Esperamos que estas reuniones y discusiones entre los acreedores sean productivas y constructivas. Estamos listos para escuchar, queremos escuchar, queremos ver qué ideas alternativas podemos tomar para llegar a un acuerdo que funcione para todos“, había dicho el Ministro, durante su presentación.

Hasta ese momento, Guzmán no había recibido nada aún. “No he revisado mi teléfono en la última hora o mi correo electrónico. Al menos hasta hace una hora, no ha habido ninguna contraoferta”, dijo, al ser consultado acerca de si había recibido algún otro plan concreto por parte de alguno de los grupos de acreedores o de algún fondo para avanzar en la discusión hacia un acuerdo que ponga fin a la crisis de la deuda.

Guzmán dijo que solo había recibido una oferta, y fuentes oficiales confirmaron luego que la mención se refirió al plan del fondo de inversión BlackRock, que ya fue publicada por el Ministerio de Economía. Ese esquema fue rechazado porque no cumplía con los criterios fijados por el Gobierno para equilibrar la deuda -o, en la jerga técnica, lograr que sea “sustentable”- ni la economía, indicó Guzmán.

La presentación de Guzmán en el Consejo de Relaciones Exteriores, uno de los think tank más influyentes de Estados Unidos, llegó un momento de máxima tensión, cuando resta solo una semana para que el Gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, o se enfrente a la decisión de pagar un nuevo vencimiento por más de 500 millones de dólares, o caer en default. La charla -seguida muy de cerca por el mercado y los inversores- fue moderada por Robert Rubin , un ortodoxo que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton en los 90, y antes tuvo una extensa carrera en Wall Street.