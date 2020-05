“Mühlberger me hizo tomar pis de mujeres para cambiar de sexo”, dijo una paciente trans del médico detenido

Una ex paciente del doctor Rubén Mühlberger, detenido ahora, con la clausura de su centro de estética ubicado en Retiro, sumó un testimonio escalofriante que deja expuesto aún más al médico de los famosos.

“Me hacían un proceso de hormonización natural, llamado orinoterapia. El tratamiento consistía en tomar pis de mujeres que ya no menstrúan. Cuando me entero voy y reclamo porque me parecía un asco. Entonces, me derivaron a Paula Aballay que es la segunda”, comenzó contando Claudia Krumps, paciente trans que pasó por la clínica en 2012, en diálogo con Nosotros a la Mañana.

Y aseguró que se dio cuenta por el olor: “Abriendo la heladera y oliendo, tenía mucho olor a pis. Yo le dije a mi marido, esto es orín. Entonces voy y le digo a Daniela Mühlberger-hermana del doctor- esto tiene olor a pis, y riéndose me dice ‘¡claro boluda!, si eso es orín, es la orina de las mujeres grandes que ya no menstrúan’”, respondió Claudia.

Asimismo, señaló que “cuando me encontré con Paula le dije que los iba a denunciar”, aunque aclaró que “en la justicia yo no puedo reclamar porque a mi no me afectó a la salud. Yo me sentí humillada porque me hicieron tomar pis y me lo cobren tan caro. Pero me podría haber cobrado un poco más barato por un poco de pis”