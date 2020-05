Habla diez idiomas y lo reconocieron como el primer hiperpolíglota de nuestra ciudad

Se llama Emmanuel Cascallares, es platense y la Asociación Internacional de Hiperpolíglotas (HYPIA) lo reconoció como el primer hiperpolíglota de nuestra ciudad por hablar de forma fluída 8 idiomas diferentes y dos a nível básico, mientras que se convirtió en el quinto miembro que la Asociación registró en el país.

Emmanuel tiene 26 años, vive en Barrio el Mondongo y se dedica a la enseñanza de lenguas románicas, todas derivadas del latín. Cursa el último tramo de la carrera de Traductor Público Nacional en lengua Francesa en la UNLP y el último tramo también del Traductorado Técnico-Científico y Literario en Lengua Portuguesa.

Además, obtuvo el diploma de eficacia en lengua italiana expedido por la Universidad de Roma III (It). Actualmente se encuentra realizando además, una formación en Lenguas Clásicas (latín y griego antiguo) como así también desarrollando una nueva metodología de la enseñanza múltiple en lenguas románicas.

En diálogo con este medio, el platense contó cómo funciona la dinámica de la HYPIA y cómo se decidió a lanzarse para aplicar.

“La Asociación Internacional de Hiperpolíglotas es una ONG que agrupa a todos los hiperpolíglotas del mundo, con un fin común de intentar el conocimiento de las diferentes culturas, pero también de la difusión del aprendizaje de lenguas", confió.

"Tomé conocimiento de la asociación en 2018 y nunca me animé a aplicar porque sentía que mi nivel era mejorable. Pero durante la cuarentena me di cuenta de que si llegaba al nivel que pretendía iba a ser perfeccionista y a la perfección no iba a llegar nunca. Entonces me animé y envié el video. Incluso estoy con pinta de cuarentena, no me había arreglado porque pensé que nunca me iba a animar a mandarlo a HYPIA”, destacó el protagonista

Y explicó qué requisitos hay que reunir para poder aplicar: “Tenés que hablar como mínimo siete idiomas para ingresar. Yo entré por ocho idiomas, y ahora manejo ocho con fluidez y dos a nivel básico. Cinco son de nivel avanzado, tres a intermedio y dos en nivel básico”, explicó para realizar una introducción y agregó: “Las lenguas en las que que tengo más nivel (nivel C) son español, francés, italiano, portugués y catalán. Luego dentro de un nivel intermedio tengo occitano, el gallego y el inglés, y dos que no se me contabilizaron en la entrevista fueron el finés y el rumano porque mi nivel es básico”.

Asimismo, remarcó que “para el ingreso se te pide tener un nivel alto de al menos cinco idiomas de los siete requeridos y un nivel intermedio en el resto, por eso no me aceptaron agregar el rumano y el finés”.

A la hora de contar cómo son los procedimientos para poder exponer comentó: “Me contacté con el director de reclutamiento, me envió formularios para llenar y pasar la primera etapa. Te dan un ensayo de 1200 palabras donde en inglés tenés que contar tu experiencia con los idiomas, si la aprueban te dan una entrevista que después ellos publican, que es la parte más amena, que es apuntada a qué consejos les darías a otros sobre la importancia de los idiomas. En ese momento tenés que enviarles un video de una oratoria de 20 minutos o más, el mío duró 21”.

Sobre ese video de 20 minutos, Emmanuel contó que hay que “hablar por un mínimo de 2 minutos por cada idioma que manejás. Tenés que demostrar la fluidez en los idiomas. Tienen una serie de protocolos para darse cuenta de que no estás memorizando un texto. Yo no había preparado nada y tuve algún inconveniente ya que improvisaba".

"Por suerte no me hicieron hacer la última parte de reconocimiento que es la entrevista cara a cara con el director en su sede en Nueva York. Les gustaron los videos y me aceptaron”, expresó con felicidad por haber superado un desafío personal que ya venía procesando.

“Una vez elegido te envían el perfil dentro del listado oficial para ver si estás de acuerdo con lo que pusieron de vos, que es básicamente esa entrevista amena de la cual hablé”, subrayó.

SOLO 93 MIEMBROS Y LA PRESENCIA DE UN PLATENSE

En otro orden, Emmanuel contó que tras mantener un diálogo con el propio director de la Asociación, se le informó que es el único platense que superó la prueba y es el quinto en Argentina.

“La Asociación es bastante selectiva, el director de reclutamiento me comentaba que tienen cientos de aplicaciones cada año, llegan muchos mensajes. Y después de cuatro años de existencia, solamente hay 93 miembros, y yo soy el último. Me di cuenta de que estoy entre los primeros cinco argentinos: uno en Misiones, dos en Capital, y otro muchacho más y en Provincia. Y yo soy el único de La Plata. Me contó el director que no reciben demasiado desde Argentina”, expresó.

Con este logro personal en su haber, ahora Emmanuel se traza nuevos desafíos: “Hay gente que habla 26 o 27 idiomas, y lo mío es más discreto. Pero tengo 26 años y quizás en algunos años pueda llegar a ese nivel".

¿CÓMO APRENDIÓ TANTOS IDIOMAS?

Más allá de los estudios específicos que cursó y que cursa, la curiosidad del protagonista por las diferentes lenguas se despertó desde muy pequeño y por tanto, gran parte las aprendió como autodidacta.

“Italiano tuve en el colegio secundario, después seguí con profesoras particulares y en gran parte fui autodidacta”, contó y agregó: “Francés fui autodidacta hasta que me animé a ir a una profesora particular al igual que portugués. Luego portugués y francés los continué en la facultad.Pero la mayoría de los idiomas los comencé de manera autodidacta a los 9 o 10 años. La autodidáctica es la gran fuente de aprendizaje de los hiperpolíglotas del grupo”.

Y añadió que le hubiese gustado acudir a más institutos aunque la situación económica del momento no se lo permitió: “Me hubiera gustado ir a institutos pero en aquella época, 2002 más o menos, mi familia estaba bastante mal económicamente y no me podía permitir ir. Por otro lado, era muy retraído y me daba vergüenza estar en un grupo de gente aprendiendo una lengua que no era la mía”.

Mientras que admitió que hoy en día, continúa con aprendizajes constantes: “Hoy a los 26 y los sigo aprendiendo, no es que los dejé de aprender. Ni cuando termine la facultad pienso que los vaya a terminar del todo”, cerró.