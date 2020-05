Ante la necesidad, los comercios platenses se reinventan: promociones, nuevos horarios y cambios de marcas para subsistir

Los comercios platenses exceptuados, los que asoman al límite y los no habilitados como para poder vender, deben reinventarse ante la necesidad de poder subsistir en medio del confinamiento por la pandemia de Covid 19.

Los diferentes rubros implementaron cambios de horarios de apertura, promociones de productos y cambio de marcas para poder continuar con la venta.

Algunos se vieron obligados a reducir personal e incluso a ya no contar con empleados como para al menos afrontar el pago de alquileres y servicios. En tanto, los que no están exceptuados apelan a la venta online y abren sus persianas a medias, mientras que otros se animan a atender por la ventana apremiados por la crisis.

EL DIA, en una recorrida por una ciudad en la que circulación se va incrementando, habló con comerciantes de los rubros de alimentos, librería, indumentaria de trabajo y cerrajería, quienes expresaron su preocupación y contaron cómo se las están ingeniando para sacar la situación adelante.

Fernando, propietario de un kiosco ubicado sobre diagonal 80, contó que en lo que respecta a su rubro, las ventas bajaron considerablemente y “se está vendiendo un 30 por ciento como mucho. Venimos en picada, los impuestos vienen igual y en el alquiler los propietarios nos dieron una mano bajando un poco”.

Por su parte el rubro de insumos de librería, uno de los que más sufrió la caída con el sistema educativo presencial paralizado, registra bajas del 80 por ciento en la ventas. Así lo expresó Mauro, propietario de una fotocopiadora: “La situación está muy complicada, cayó en un 80 o 90% la venta y trabajamos con pedidos por Whatsapp y mail para entregas a domicilio. Pero al ser todos trabajos digitales,no hay copias”

“Hacemos un esfuerzo enorme para pagar el alquiler, quedé yo solo para atender. Yo tenía a dos chicas y una que venía de Buenos Aires se le complicaba el viaje y tuve que prescindir de la otra, no fue mala voluntad y gracias a Dios entendieron”, agregó y completó que “es el trabajo a media máquina y es hiper complicado”.

En cuanto a la cerrajería, Gonzalo manifestó que está “el trabajo bajó en un 80%, es poco el movimiento. En nuestro caso no afrontamos alquiler y eso nos alivia un poco, pero los impuestos siguen”

Y remarcó que cambió el horario de atención: “La gente anda a la mañana, ya al mediodía no tanto porque hay gente que tomó consciencia. Ahora tratamos de estar lo más que se puede abiertos pero a la tarde se cae el movimiento entonces cerramos temprano”

En cuanto a los horarios, notó que “se ve mucha gente a la mañana pero no me reactiva la venta. Está difícil, si esto se estira mucho no nos va a quedar mucho tiempo por delante”.

Uno de los rubros en lo que se sobrelleva la situación es en la fiambrería, y Hugo, propietario de un comercio de 2 y 44 contó que la ingeniería para mantener la venta fue lanzar promociones y cambiar marcas: “La venta se mantiene más o menos en el rubro, no son superventas pero se está manteniendo. La gente lleva lo más económico,hay marcas que ya no trabajamos y comercializamos lo más barato”

Asimismo manifestó que “la gente compra lo más económico, más cantidad para abastecerse porque sale poco, compra más pero hay menos gente. Sale mucho el queso cremoso, paleta y muchas promociones que nosotros implementamos”

Por último, sí reconoció que es una “lucha” el tema del ingreso de los clientes: “Entra gente sin barbijo y hay discusiones, nosotros aceptamos hasta dos personas dentro del local pero entran de a muchos a veces y es una lucha”.

En cuanto a las panaderías, Jairo, otro comerciante de zona céntrica aseguró que “la venta bajó casi un 70 por ciento. Y estoy sacando de los ahorros para poder llegar a pagar los impuestos. Por el momento trato de no prescindir de empleados. Ya veníamos mal y ahora estamos peor”.

Respecto a los productos que la gente adquiere,dijo que “se llevan lo básico que es el pan.De bizcocho vendíamos tres canastas y ahora vendemos una”. Por último reconoció que “lo que me preocupa es el futuro, porque no sé cómo voy a hacer el próximo mes”.

Por último, Santiago, dueño de una una tienda de indumentaria que comercializa solamente uniformes de trabajo, contó que ”la venta bajó un 40%, hicimos reducción en el horario de del negocio y cerramos a las 16 horas” y que “la situación la salva la venta de insumos para personal de salud”

Cabe destacar que tal como informó este medio, como respuesta a los pedidos de excepción realizados por distintos distritos, el gobierno provincial indicó que si bien en el interior de la Provincia podrán flexibilizarse algunas actividades, “no se habilitarán locales comerciales ni servicios de atención al público” en el AMBA.