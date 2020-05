Incertidumbre de docentes y alumnos del plan FiNes 

El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios tiene el objetivo de que los jóvenes y adultos puedan finalizar su educación primaria y secundaria. El plan existe desde hace más de 10 años donde los alumnos estudian durante tres años, cursan tres veces por semana y las materias son cuatrimestrales.

Con el cierre de los establecimientos educativos y la suspensión de clases como consecuencia de la pandemia, provocó una fuerte incertidumbre tanto por parte de los docentes como de los alumnos que concurren al ciclo ya que por el momento están sin un plan de continuidad a distancia.

Eugenia es una de las docentes que dicta clases en dicho plan y le contó a EL DIA la situación que están viviendo: "Los docentes son designados al comienzo de cada cuatrimestre. En marzo no se alcanzó a designar. Los alumnos quedaron sin docentes, algo que es entendible por lo que sucedió, pero la preocupación es que no se implementó un sistema de clases y aprendizaje virtuales como sí ocurre en los otros niveles".

La mujer agregó que "tampoco se nombró personal administrativo, con lo cual los alumnos no solo no tienen clases sino que tampoco a quien preguntarle".

"La Provincia instrumentó un sistema llamado PIEDAS que es un registro de docentes que están sin cargos. Del listado de ese sistema, iban a nombran a los del plan FiNes. Si bien fueron llamando a algunos, es solo para realizar clases a quienes les corresponde recibirse en julio de este año, que incluso no han comenzado", finalizó.

Otra docente -que prefirió mantener su nombre en reserva- agregó que "hicimos presentaciones en la Dirección General de Escuelas, en gobernación y en la Defensoría del Pueblo, enviamos dos petitorios de más de 2.000 firmas, pero no nos dan respuesta".

Además expresó que "nos dicen que la plata la tiene que mandar nación pero no sacan siquiera la resolución de inicio de clases ni de continuidad de los programas, o sea que seguimos en el aire, y sin ninguna opción que ofrecerles a los estudiantes".

También otra maestra que da clases en Magdalena contó su experiencia: "Acá quedaron a la deriva aproximadamente 500 alumnos que cursan en este plan. Además es de destacar que los docentes fueron nombrados por actos públicos y estaban en los listados docentes. Este plan PIEDAS, que no solo no tiene en cuenta la especificidad de las asignaturas a dictar, sino que no tienen idea de los alumnos que tienen, en el caso de Magdalena la mayoría sin conectividad. Deseo destacar que debemos actuar ya que no solo están desestimando el derecho a aprender y tener un título, sino también con el derecho laboral de los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Este problema es en toda la provincia y en todos los municipios, es decir que no debe haber menos de 30000 alumnos afectados".

"NO HAY DEFINICIONES Y NADIE DICE NADA"

El diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja bonaerense, Sergio Siciliano, salió a pedirle definiciones al Gobierno bonaerense sobre la continuidad de la educación para adultos en la provincia de Buenos Aires.

“No se quieren hacer cargo de las decisiones que toman, todo es ‘no sé, no sé’, y eso implica el cierre estricto de los programas que no son sólo el FinEs y que hoy no se percibe tanto porque con la pandemia no se está cursando de manera presencial en los establecimientos”, dijo Siciliano a Diputados Bonaerenses.

En ese sentido, el exviceministro de Educación bajo el gobierno de María Eugenia Vidal detalló que “con el FinEs no hay ninguna definición sobre si va continuar o no, aunque hay una responsabilidad entre Provincia y la Nación porque son recursos compartido y hay una indefinición general”.