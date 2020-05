Las claves que llevaron a Jordan a posicionarse en la cima del mundo

La realidad es que uno no deja de asombrarse. Cuando parece que entiende al personaje, un nuevo dato sale a la luz, hace reflexionar e invita a intentar descifrar qué es lo que pasa por la cabeza de un número uno de la historia como Michael Jordan.

¿Fue su talento o su entrenamiento y dedicación? ¿Fue su equipo o fueron las adversidades? ¿Fue Phil Jackson, que supo exprimir lo mejor del mejor de todos en todo momento y manejar los egos o sus rivales, que iban en busca de algo que siempre creyó suyo? Y la respuesta a todos esos interrogantes es la misma: sí, fue todo eso y mucho más.

MENTALIDAD ASESINA

Todo éxito, en el marco de un deporte colectivo, termina siendo grupal, no tiene una razón en particular y se aferra a diferentes argumentos. Pero si hay algo que dejó en claro “The Last Dance” en sus diez fantásticos episodios, fue un aspecto de Jordan que ya se conocía, pero no a los niveles en los que la serie los deja de manifiesto: su mentalidad asesina.

“Su Majestad”, a partir de esa necesidad de competir, que lo llevó a vincularse, por ejemplo, con las apuestas en lo que fuera, encontró el motor para ser lo que terminó siendo, incluso acarreando a varios de los suyos y generando tensas relaciones en el día a día.

Héroe y tirano al mismo tiempo, sus ex compañeros de equipo en los Chicago Bulls de los ´90 dejan entrever en todo momento el destrato de la figura para con los jugadores de rol.

Sin embargo, los constantes insultos y la presión en cada entrenamiento, terminaron por llevar a cada uno a su máxima expresión y prepararlos, según la visión de Jordan, para los momentos definitorios, aquellos que aparecen como oportunidades para cambiar la historia. A partir de eso, de la mentalidad y de la exigencia, el “23” hizo de aquel grupo una dinastía que obtuvo seis anillos, pero que podría haber obtenido más, teniendo en cuenta su impasse en el ´94 y ´95 producto de una saturación que incluyó, entre otras cosas, el trágico asesinato de su padre.

LA MOTIVACIÓN LLEVADA A LUGARES INSOSPECHADOS

Producto de esa mentalidad tan particular, obsesiva por el triunfo, Jordan ha revelado en el documental el hecho de “inventarse” rivales o situaciones con tal de autogenerarse un estímulo extra. Así, por ejemplo, deja entrever algo que nunca sucedió en partidos de noches consecutivas ante Washington durante la temporada de 1993.

En el primero de esos juegos, Labradford Smith, escolta de los Bullets, anotó 37 puntos ante la defensa de “Su Majestad”. Y según el propio Jordan, Smith le habría dicho en aquel momento: “buen partido, Mike”, a modo de chicana. A la noche siguiente, y tomándose de esos supuestos dichos, Jordan anotó 36, sólo en la primera mitad, cobrándose una supuesta venganza.

La mentalidad y la exigencia fueron los grandes motores de su espectacular carrera

Sin embargo, durante “The Last Dance”, el “23” aclaró que esa conversación nunca se dio y que solo lo hizo buscando un enemigo para motivarse, otra de sus características particulares.

Aquel fue apenas uno de los episodios que explican esa necesidad de Jordan por la adversidad. Otros, más conocidos, tienen, por ejemplo el MVP (Premio al Jugador Más Valioso) otorgado a Karl Malone en la temporada de 1997, la primera que coronaría a los Bulls de Jordan frente a los Jazz del interno.

PREDICAR DESDE EL EJEMPLO

Pese a ser un líder complejo por todo lo manifestado, Michael Jordan fue siempre ejemplo de dedicación y trabajo en pos de alcanzar lo mejor de sí. Esta característica, fundamental en cada cabeza de grupo, la expresa el propio Jordan al manifestar que: “Nunca le exigiría a alguien algo que yo no hiciera”. Así se lo ve, en las distintas sesiones de entrenamiento que muestra el documental, siempre entre los primeros en los trabajos de velocidad y resistencia, exprimiendo en cada oportunidad su físico al máximo.

Además, Jordan utilizó cada piedra en el camino y cada tropiezo (de los pocos que tuvo su brillante carrera), como algo que lo marcara y lo volviera más fuerte y más sabio para próximo desafíos.

Sin dudas no habría alcanzado lo que logró sin la inspiración de Larry Bird y Magic Johnson, figuras de la NBA en la era pre-Jordan. Ni hablar de los Detroit Pistons, aquellos “Bad Boys” (Chicos Malos), que lo obligaron, desde su juego rudo y violento, a postergar vacaciones pensando en la necesidad de cambiar su físico para volverse más fuerte y soportar aquel castigo rutinario. Aprendió en todo momento y de cada situación, siempre buscando ser un poco mejor.

¿QUÉ HUBIERA PASADO?

Es un interrogante que reapareció con el estreno del documental. Jordan se retiró por primera vez tras el título de 1993, agobiado y desgastado, pero en su pico como dominador absoluto de la competencia.

De esta manera, todo hace pensar que “Su Majestad”, con aquel grupo liderado desde el banco por el fundamental Phil Jackson, no habría tenido mayores problemas en las temporadas ´94 y ´95, las mismas que pudieron aprovechar los Houston Rockets para sus primeros títulos en la NBA.

El interrogante también aparece para la temporada 1999, la primera sin Jordan ni Jackson en los Bulls, que terminó desencadenando en la consagración de Popovich y un novato Tim Duncan en San Antonio Spurs. La sensación es que Jordan podría haber logrado, como mínimo, dos o tres más. Algo que nunca se sabrá.