“Es importante que el fútbol esté unido”

Pellegrino también habló con EL DÍA sobre el nuevo escenario del fútbol argentino, tras la reelección de Tapia y la creación de la Liga Profesional: “al fútbol argentino lo veo en su mejor momento, con un presidente de lujo como Chiqui Tapia, que es un dirigente de gran sensibilidad, que logró una armonía total al juntar a la dirigencia del fútbol”.

En cuanto a la creación de la Liga Profesional dijo que “es importante para refrescar lo que en su momento no salió bien con la Superliga. Hoy está Tinelli, que en su momento quiso ser presidente de AFA, y la Liga Profesional está dentro de la estructura de la AFA, algo importante para que todo el fútbol argentino esté unido. Codo a codo se pueden hacer muchas cosas y bien”.

Sobre la importancia de que como presidente de Gimnasia cuenta con un cargo en la Liga Profesional, dijo que “es un reconocimiento a que el club no ha llevado problemas y siempre estuvo dispuesto a colaborar. Gimnasia es un club que lleva soluciones, no problemas. Y si lo llevamos, va acompañado de un plan para solucionarlo. En su momento fuimos críticos de la Superliga, porque nosotros hicimos bien todos los deberes y luego no se cumplieron varias cosas, por eso veo bien la disolución de la Superliga y la creación de la Liga Profesional. Me toca a mí estar como presidente, pero el que está representado es el club”.

En cuanto al contrapunto entre entidades civiles y sociedades anónimas, Pellegrino dijo que “tanto AFA como la Liga Profesional, a partir de sus cabezas, están convencidos de la importancia de las entidad civiles sin fines de lucro, contra el modelo que se escucha en algunos con cierto egoísmo de apuntar a lo privado. En un momento como el actual, queda más de manifiesto que nunca el rol social que jugamos los clubes. Por ejemplo, nuestro club tiene preparadas una cierta cantidad de camas en nuestra sede por si el estado las necesita, ojalá que no pase, pero están al servicio de la salud”, explicó.

En cuanto al posible formato en la vuelta del fútbol señaló que “no hay nada firme por ahora, ni en cuanto a formato ni en eso que se habló de llevar el fútbol a alguna provincia en particular. Acá o empezamos todos o no empieza ninguno, no serviría de nada empezar y que al de enfrente le pase algo y no pueda entrenar. Bajo ninguna circunstancia que tenga que ver con lo deportivo se va a apurar el regreso del fútbol. El calendario se puede adelantar o atrasar de acuerdo a lo que marquen los infectólogos y los médicos”, concluyó el titular mens sana.