La Gata Fernández dijo que haría si se vuelve a cruzar a Maradona

Salí de ahí maravilla gritaba Walter Nelson....más o menos así puedo graficar ese momento,no se imaginan lo impresionante que es tener a @maradona de frente y encima prepoteandote 😂 no sabes cómo salir,tuve la reacción de decirle lo que le dije pero sin pensarlo,las pulsaciones estan a mil en un partido normal...imagínense en un clásico,jamás busqué ofenderlo y mucho menos faltarle el respeto....se dio así y la verdad que todo siempre queda en la cancha...quizás algún dia nos crucemos y nos demos un abrazo!

A post shared by Gaston Fernandez (@gatafernandez10) on May 22, 2020 at 3:39pm PDT