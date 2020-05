Un flagelo que llega con el frío: cinco claves para cuidarse del monóxido de carbono

Un escape de gas habría sido la causa de la explosión que le costó la vida ayer a una jubilada del barrio de Parque Saavedra (ver pág. 18). Todos los años, a esta altura del otoño y con la proximidad de los fríos más intensos, Camuzzi alerta sobre los peligros que implica el uso doméstico del fluido y las precauciones que se deben contemplar para cuidarse, sobre todo, de los efectos del monóxido de carbono. En esta oportunidad la preocupación es mayor, pues se le agrega el hecho de por la cuarentena las familias están más en sus hogares y manipulan en mayor medida los artefactos que se alimentan de dicho suministro.

Camuzzi señaló cinco claves para evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono.

En primer lugar, la distribuidora de la Región definió al monóxido de carbono (CO) como “un gas altamente tóxico que se produce por una mala combustión”. Explicó, así, que los combustibles fósiles como la madera, el carbón, el gasoil o el gas natural necesitan oxígeno para quemarse y que cuando la cantidad de esa sustancia es insuficiente se produce una combustión incompleta: entonces se forma monóxido de carbono.

EL CO, difícil de detectar porque es inodoro, incoloro, insípido y no irrita, es el causante de un importante número de muertes todos los años en el país, según se remarcó desde Camuzzi.

La primera clave a tener en cuenta, según indicó la concesionaria del servicio, es que “la cocina es para cocinar” y en ese aspecto se aclaró que ni el horno ni las hornallas deben utilizarse para calefaccionar el ambiente, ya que se trata de artefactos que consumen mucho oxígeno y que no fueron diseñados con las medidas de seguridad que exigiría esa finalidad. Además, se añadió, “es importante mantener las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión”.

También es necesario mantener una ventilación permanente de los ambientes, y verificar que no estén obstruidas las rejillas de ventilación. “Dejar siempre una rendija abierta para que circule y se renueve el aire”, recomendó Camuzzi.

La tercera medida de prevención es observar que la llama producida por el fluido sea siempre azul con los extremos transparentes. “Una llama amarilla o anaranjada indica mal funcionamiento de los artefactos y es la señal de alarma más notoria que tenemos para detectar un problema en forma temprana”, resaltó el comunicado.

Otro de los recaudos a adoptar es que cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado no debe ser instalado en dormitorios y baños. En aquellos ambientes donde funcionan dispositivos de cámara abierta, son obligatorias las rejillas de ventilación permanentes. Solo se deberán instalar equipos aprobados por los Institutos avalados por el ENARGAS. Además, todo equipamiento a gas tendrá que contar con válvula de seguridad. Se recordó que no está permitido el uso de mangueras de goma.

Finalmente, se subrayó que “es importante verificar periódicamente con instaladores matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación y las ventilaciones, sobre todo cuando bajan las temperaturas, ya que se ponen en funcionamiento las fuentes de calefacción luego de largos períodos sin uso, y además se tiende a minimizar la ventilación de los ambientes”.