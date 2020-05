El servicio de anestesia en los hospitales, en riesgo

Quinientos anestesiólogos que prestan servicio en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires no cobran desde enero pasado y el sector está en estado de alerta. Las sociedades distritales que los agrupan realizaron los reclamos ante el Ministerio de Salud bonaerense para reclamar el pago de los honorarios por los servicios prestados, que ya suman para la Provincia obligaciones por cifras millonarias. A esta altura, corre riesgo la prestación del servicio.

La deuda con los anestesiólogos fue admitida por voceros de la cartera sanitaria bonaerense, donde informaron ayer que “se están formalizando los convenios” y agregaron que la gestión de pago de esos compromisos asumidos “está en trámite, en la esfera administrativa”, pero no se brindaron mayores detalles sobre la instancia en la que se encuentra ese proceso.

Tal situación puso en estado alerta y asamblea permanente a las siete sociedades de anestesistas que tiene la Provincia, donde se realizan asambleas permanentes para analizar los pasos a seguir ante la situación que consideran “inédita”.

Según pudo saber este diario, por distintas fuentes consultadas, una jornada de guardia de un anestesiólogo profesional calificado ronda los 20.000 pesos. Si se multiplica por 30 días, cada hospital debe pagar más de 600 mil pesos mensuales. Si esa cifra vuelve a multiplicarse por 90, que es la cantidad de hospitales públicos que tiene la Provincia a su cargo, el monto llega a los 54 millones de pesos. Las cuentas siguen: como los profesionales llevan cuatro meses completos sin cobrar, la cifra global supera los 200 millones de pesos.

Esos montos descriptos corresponden a las guardias realizadas, por lo tanto, apuntaron los voceros consultados, hay que sumarle las cirugías programadas, lo que eleva aún más el monto que deben cobrar los profesionales.

Resaltan que los pagos no incluyen cobertura de salud ni previsional, conceptos que están a cargo del profesional.

EN LA REGIÓN

Según explicaron en la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), “en el distrito La Plata son 100 los profesionales afectados”, que prestan servicio en diez establecimientos de salud provinciales. El secretario general de la SPA, Carlos Marcheschi, describió que “los profesionales afectados sólo cobran por servicio prestado. Los días que no van, no los cobran. Esto significa que un centenar de médicos anestesiólogos de la Región, preparados con capacitación de primer nivel mundial, están desprotegidos y abandonados por la Provincia en plena pandemia de coronavirus. La situación es desesperante, y el gobernador (Axel Kicillof) aún no firmó el convenio”.

“Es la primera vez que estamos ante tamaña situación. Hay antecedentes de dos y hasta tres meses sin cobrar, pero nunca sumamos cuatro meses ya consolidados y vamos para un quinto mes sin pagos. En estas condiciones corre riesgo la población de no contar con un servicio vital en los hospitales públicos de la Provincia, porque nadie puede soportar trabajar tanto tiempo sin recibir un peso”, agregó el directivo de la SPA.

Marcheschi indicó también que “se llevan a cabo numerosas gestiones, y resaltamos el esfuerzo que están haciendo los profesionales en los hospitales públicos en este contexto y los alentamos a que confíen en que esto llegará a una pronta resolución”.

HOSPITAL DE BRANDSEN

Por otra parte, se pudo saber que siguen las gestiones para recuperar el servicio de anestesiología del Hospital municipal de Brandsen, donde ya llevan más de dos meses con el quirófano cerrado. Fuentes de la secretaría de Salud de ese municipio, informaron ayer que “hay un principio de acuerdo para abonar la deuda contraída (cuatro meses) con la Sociedad Platense de Anestesiología y si se consolida el convenio por el pago permitiría avanzar en el convenio para retomar el servicio cuanto antes”. En la SPA confirmaron la negociación e indicaron que en las próximas horas analizarán la situación con el objetivo de avanzar en una posible solución al conflicto.