La severa autocrítica de un jugador que Gallardo "colgó" en River

Una dura autocrítica formuló un jugador que integra el plantel profesional de River pero no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

"Hoy pienso y digo: qué boludo...¿cómo no aproveché esta posibilidad?", reconoció Iván Rossi cuyo contrato vence en junio y no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico. El mediocampista de 26 años es el único jugador "colgado" por el Muñeco en el plantel actual del Millonario.

Vale destacar que surgido de las inferiores de Banfield, fue el propio Marcelo Gallardo quien lo apuntó y lo pidió como refuerzo. Sin embargo, aunque tenía mucha confianza en su juego, la estadía de Rossi no salió según lo planeado y tras jugar pocos encuentros fue dado a préstamo a Huracán y luego a Colo Colo de Chile.

"Es todo confuso y no sé qué va a pasar con el fútbol, no sabés qué es lo mejor para uno, pero mientras esté Marcelo tengo claro que, aunque él me llevó en su momento, las cosas cambiaron y ahora no me tiene en cuenta", advirtió Rossi.