Los dos subcampeones del mundo en 2014 que podrían volver a jugar en el país

En medio del parate, surgen novedades en torno al movimiento de jugadores que podría darse en el fútbol argentino.

Y entre ellos en las últimas horas alcanzaron proporciones la versiones que dan cuenta del retorno al medio de dos subcampeones del mundo en Brasil 2014.

Se trata de Lucas Biglia y Pablo Zabaleta quienes, al hablar sobre su futuro inmediato, coincidieron en que su retorno al fútbol argentino está entre las posibilidades.

En el caso del lateral derecho, aseguró que le pondrá fin a su carrera en la Premier League. "Ya son 12 años, es importante saber cerrar ciclos. Disfruté muchísimo, es un país donde me adapté muy bien, jugué muchísimo años. Pero tengo 35, mis condiciones físicas para el ritmo de la Premier League cuesta y creo que es el momento de cerrar un ciclo en Inglaterra”, afirmó en diálogo con un canal deportivo.

Zabaleta advirtió que aún no pensó en qué lugar va a continuar en actividad, no le cerró la puerta al fútbol que lo vio nacer: "No me quiero precipitar a tomar una decisión porque no tengo claro qué voy a hacer. Quiero tener un panorama más claro de lo que va a ser la reanudación de las ligas en otros países y después ver no solo lo deportivo, porque van a haber restricciones para viajar. Habrá que estar seguro, quiero espera un poco a julio o agosto”.

Por el otro lado, Biglia, de 34 años habló sobre la finalización de su contrato con el Milan de Italia el próximo 30 de junio y reconoció que las posibilidades de quedarse en el Rossonero son pocas, por lo que no descartó volver a Argentina.