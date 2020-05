Aparecieron dos clubes ingleses que también quieren llevarse al “Pipita” Higuaín

El futuro de Gonzalo Higuaín sigue dando que hablar y en las últimas horas las novedades tienen que ver con el interés que han manifestado dos clubes ingleses en contar con sus servicios.

Ahora, de acuerdo a lo informado por el sitio británico “Sunday Express”, tanto Newcastle como Wolverhampton apuestan a quedarse con el delantero, que ya tuvo una experiencia irregular en la Premier League.

Días atrás se habló mucho sobre la posibilidad de que River sea el destino del “Pipita” y el propio jugador habló al respecto: “River es un club que me dio siempre todo. La posibilidad de crecer, de dejarme mostrar, me dio la oportunidad de que me compre Real Madrid. No sé qué va a pasar ahora estoy con la cabeza acá. Ese “acá” es Turín, es Juventus, club con el que tiene contrato hasta junio de 2021.

Sin embargo, el sueño de River de tener de regreso al hijo pródigo podría verse postergado, dado que hay dos importantes clubes de Inglaterra que desean contar con los servicios del Pipita, de 32 años.