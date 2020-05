¿Una frase que presagia un posible  retiro del fútbol de Mascherano?

“Javier vino con un compromiso muy grande, convencido de jugar en Estudiantes, y nosotros convencidos de que esté. Tiene contrato vigente hasta junio del año que viene, pero la realidad es que esta situación, creo, inevitablemente, lo va a poner en una situación de análisis”. La frase de Agustín Alayes en “La Oral Deportiva” encendió las alarmas en City Bell, donde no pocos asociaron ese análisis a la posibilidad, lisa y llana, de que Javier Mascherano se retire del fútbol si es que la situación sanitaria de la Argentina no permite que el fútbol vuelva hasta 2021.

Eso sí, el propio futbolista de momento no hizo ninguna expresión pública tajante en ese sentido, por lo que no puede hablarse de situación definida ni mucho menos. Pero días atrás el propio jugador abrió la puerta a un hipotético escenario de colgar los botines, si no se juega en lo que resta del año. Se sabe que Mascherano es hiper profesional y evalúa que a su avanzada edad, no es fácil tener un parate tan prolongado como el que está generando la pandemia en el fútbol argentino.

Tanto para el Jefecito, como para todos los hombres de experiencia, sería vital que haya acción al menos en los últimos meses del año, desde septiembre u octubre hasta fin de año. De todas maneras, fuentes bien informadas le marcaron a este medio que Masche hará todo lo posible para retirarse dentro de un campo de juego y estar al menos hasta el cierre de su contrato (en junio de 2021) con los pantalones cortos y en el verde césped.