Una médica del San Martín estaba en una reunión por el coronavirus y le robaron la notebook

Una médica reumatóloga del Hospital San Martín fue víctima en las últimas horas de un robo que se produjo en el interior de dicho nosocomio en horas de la mañana, cuando se encontraba participando en una reunión de delegados en la que, según indicó la damnificada, se abordó el tema de la falta de medidas de prevención e insumos para hacerle frente a la crisis sanitaria que se presenta por el Covid-19.

El botín resultó ser una notebook que contiene una gran cantidad de información relacionada con el trabajo que realiza la profesional en dicho nosocomio platense.

En diálogo con eldia.com, Adriana Testi explicó que la enfermera con la que trabaja en la misma sección había ido a buscar equipamiento sanitario y el resto de sus colegas se encontraba participando de la reunión diaria en la que se brinda un reporte del estado de salud de los pacientes críticos y que ahora, a raíz de la pandemia, se realiza de forma virtual.

Este escenario desierto fue aprovechado por un delincuente para despojar a la profesional de su notebook. Tras ingresar a la oficina vacía, el ladrón sacó el aparato y luego se dio a la fuga.

Como el caso se encuentra en plena fase de investigación, la doctora prefirió no brindar mayores detalles con respecto a quién sospecha que sería el responsable del robo aunque reconoció que un hombre que a esa hora circulaba por los pasillos (como se puede ver en un video que circuló en las redes sociales) se encuentra en calidad de sospechoso.

"Figura como sospechoso. Ya lo identificaron y ahora con su nombre y apellido lo están buscando. No digo que fue él. Justo a esa hora estaba caminando por los pasillos" aclaró Adriana Testi en un diálogo que mantuvo con eldia.com.

La doctora señaló que, tras detectar que no tenía la computadora entre sus pertenencias, de forma inmediata se dirigió a un puesto policial pero que no le pudieron tomar la denuncia aunque le indicaron que acudiera la comisaría novena.

"En algunos medios e incluso en las redes se dijo que la policía no me había asistido. Quiero desmentir eso por que en la novena me brindaron su ayuda. Es más, me explicaron cómo puedo rastrear el aparato y me terminaron derivando a la DDI para ver la posibilidad de que me ayuden" detalló.

Con respecto al video que circuló sostuvo que "Cerca de las 10 am ingresa un señor con un morral un poco vacío y recorre un amplio sector del hospital. A las 11 estaba por el sector de mi servicio, caminó de punta a punta por los pasillos y luego y sale después con el bolso que parece cargado. Yo no veo cuando se produce el robo, no veo la computadora pero las cámaras muestras luego que pasa y luego se lo ve salir en velocidad, baja las escaleras y pasa por la puerta. Uniendo todo el recorrido es como que da".

"La verdad que esto pasa en medio del momento que estamos viviendo los trabajadores de la salud: perseguidos en muchas provincias y con condiciones pésimas. La reunión de delegados era fundamentalmente porque no hay personal de limpieza en el hospital más grande de la Plata, no hay cabinas de bioseguridad para procesar muestras. Y llevamos nuestros elementos y nos roban" sostuvo.