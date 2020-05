El jugador extranjero que quiere Boca y con el que, incluso, habló Riquelme

Pese al parate que domina al fútbol argentino, los clubes siguen moviéndose en procura de los refuerzos para cuando vuelva la competencia.

Uno de eso casos es el de Boca que muy en silencio estaría acelerando la contratación del zaguero chileno Mauricio Isla con quien, inclusive, Juan Román Riquelme ya habría hablado en varias ocasiones los últimos meses.

El futbolista en cuestión ha sido bicampeón de América con la selección chilena y finaliza su vínculo con el Fenerbahçe turco a fines del mes que viene y estaría en condiciones de firmar en libertad de acción con Boca.

Los medios que se han hecho eco de esta posibilidad señalan que Isla, de gran roce internacional por sus estadías en Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella y Cagliari antes de su desembarco en el fútbol de Turquía, se mostró interesado en recalar en la Ribera hace algunos meses, cuando confesó que Román se había comunicado con él.

"Riquelme me llamó para ir a Boca. Tuve tres conversaciones por teléfono con él, no me llamó un representante ni nada. Suena el teléfono y dicen 'Soy Román', '¿Román?', 'Sí, Riquelme'. Plop", reveló el chileno en una entrevista televisiva con un canal de su país.