En medio de las protestas en Filadelfia, apareció caminando Batman

En las grandes ciudades norteamericanas fueron y son escenario de violentos disturbios y represión policial por diferentes manifestaciones que se reproducen luego de la muerte del afroamericano George Floyd,

Así como se replicaron escenarios dantescos de violencia extrema, incendios y represión, también se dieron algunas imágenes de estilo surrealista como la aparición de Batman en Filadelfia.

Un hombre disfrazado del superhéroe recorrió el escenario de la manifestación, se paseó por entre la gente y observó el caos, mientras muchos se distrajeron un momento para tomarle fotografías.

Please tell me Batman didnt show up to the protest in Philly



Please pic.twitter.com/nyslmJdL6D