Garro habló con EL DÍA: "En algún momento vamos a tener que convivir con el virus"

Julio Garro, Intendente de la ciudad de La Plata, habló esta noche con EL DÍA a través de un vivo de Instagram.

Uno de los principales temas de los que habló el mandatario local fue la situación de los sectores más golpeados por la cuarentena: "Por suerte tenemos un contacto permanente con todos. El día 8 de mayo elevamos a la Provincia todos los protocolos y planificación de cómo pensamos reabrir gradualmente. Estamos a 31 y no pudimos conseguir ni un 'si' y ni un 'no'. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es la indefinición y es mucho más compleja que un 'no'".

Y agregó: "Nosotros hemos trabajado con mucha responsabilidad con respecto a lo sanitario y tratando de trabajar en conjunto. Uno no quiere pasar por arriba de un Decreto Presidencial o Provincial, sino proponer que nosotros nos hacemos cargo de nuestro plan para empezar a funcionar la actividad en nuestra ciudad".

Puntualizando en los comerciantes, uno de los sectores más golpeados, indicó: "Creo que los comercios en nuestra Ciudad no resisten un mes. Lo sé por lo que me cuentan. Va a ser el cuarto mes que pagan sueldos, ahora se vienen los aguinaldos. Es muy complejo. Además, por más que abran, la cantidad de gente que vaya va a ser poca. Y sumado a la situación del país, todo se complica. Pero si al menos das el paso para abrir esa fuente de trabajo, podés empezar a pagar algunos gastos. Pero con las persianas bajas es muy complejo".

Siguiendo con el mismo tema, dejó una fuerte declaración: "Si no nos morimos de coronavirus, nos vamos a morir porque no tenemos para comer. La pelea del coronavirus la vamos a tener que dar en la calle. Con esto no digo que la cuarentena no sirve o no sirvió, pero algún momento vamos a tener que dar la batalla cuerpo a cuerpo".

Y luego añadió: "En algún momento vamos a tener que convivir con el virus. Todo indica que en septiembre puede haber también. Hay que aprender a vivir con él. "Yo veo un comportamiento muy prudente de la gente en la calle usando tapabocas y respetando la distancia social. Se ha tomado en serio este tema del coronavirus. Con este número de casos nos podemos animar un poquito más. Los comerciantes son aliados de cualquier decisión que podamos tomar".

Pensando en el futuro, aseguró: "Vamos a llegar a la normalidad que teníamos en febrero, pero hay un camino que tenemos que transitar con distanciamiento social, barbijos, limpieza y evitando grandes aglomeraciones".

En relación al trabajo en los diferentes barrios, contó: "Mediante una ordenanza, en donde votaron todos los concejales, creamos los comités de emergencia barriales. Nos sentamos con diferentes actores, además de hacer diferentes controles. Eso nos permite adelantarnos".

En otro pasaje de la charla, también habló de los clubes de barrio: "El club de barrio es el que nos va a sostener de acá en adelante en los momentos difíciles que nos va a tocar venir. Todo lo que podamos ayudar y todo lo que podamos condonarles, lo haremos".

Por último habló sobre la posibilidad de que este contexto ayude a que se use más la bicicleta en la ciudad: "Soy un convencido en cuidar el Medio Ambiente y no utilizar en lo posible el auto. Esta pandemia nos tiene que dar muchas enseñanzas y, en lo posible, las positivas. Las que nos hicieron dar cuenta que muchas cosas posibles: una es darnos cuenta que caminar un par de cuadras no nos cuesta nada; otra es que los políticos nos podemos sentar en una misma mesa trabajando juntos".

Mirá la entrevista completa en nuestra cuenta de Instagram: www.instagram.com/eldialp