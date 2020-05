Scaloni tuvo que recular y bancó al Monumental

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aclaró que el estadio de River “siempre está en los planes” para ejercer la condición de local de su equipo, con lo que buscó ponerle fin a una polémica por sus declaraciones del viernes en las que mostró preferencias por estadios en los que se siente “el calor” de los hinchas.

“Cuando a mí me dicen que no nombre a la cancha de River, es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección. Porque la Copa América la vamos a jugar ahí. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar”. ¿Medió un tirón de orejas?