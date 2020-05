El peor golpe para un músico en un momento delicado: le robaron equipamiento por 200 mil pesos

Rod Zamora es un músico de La Plata al que en medio de una situación delicada como la que atraviesa el país y el mundo en general, le arrebataron algo de lo más preciado: sus herramientas de trabajo y nada más ni nada menos que por un valor que ronda los 200 mil pesos.

Rod, guitarrista de M28, circulaba anoche por la zona de 72 bis y 25 cuando cerca de las 21:15 fue interceptado por dos delincuentes que a punta de pistola le quitaron su mochila. Allí llevaba equipamiento musical de valor como pedales de guitarra (varios), controladores MIDI, entre otras cosas.

“Salía de trabajar, llovía, salgo con los pedales y un estuche donde los llevo, llego a la esquina, tenia la camioneta ahi, una Kangoo y me salen de atrás dos tipos en moto, uno de ellos armado. Me pide la mochila, el estuche y el teléfono. Me querían sacar las zapatillas pero justo salieron mis amigos y se fueron. Así que me quitaron todo el resto”, le contó a este medio, y agregó que “realicé la denuncia correspondiente”.

Asimismo agregó que “en este momento estoy rastreando mis cosas, que para traducirlo son 200 mil pesos. Pero además no eran todos elementos míos, también tenía cosas prestadas” lamentó.

Además, Rod se expresó mediante sus redes sociales personales confeccionando una lista de todo lo que le fue sustraído. Pidió que sus seguidores compartan para intentar rastrear al menos algo de lo que se le quitó pero a la vez rogó que no se manifiesten con agravios ni expresiones que no sumen.

“Compartan los que quieran, estoy bien, gracias ! No hace falta que comenten nada si? porque no suma, pero gracias a los que lo harían si sumara”, escribió y aseguró que “la seguimos remando en Argentina. Sin llorar”.

Entre la lista de todos los elementos que le sustrajeron se encuentran: Whammy DT, Estuche Raptor 60x35, Maxon od808, MXR Carbon Copy, Morning Star Mc6 Mkt y Digitech Freqout. Y también su celular.