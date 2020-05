Un ex Boca destrozó a Cascini, que sigue envuelto en una polémica por un video

Un video reclamando por la salud de los presos puso a Raúl Cascini en el ojo de la tormenta, porque de pronto, quien trabaja como asistente de Juan Román Riquelme en el área fútbol de Boca, pasó a ser cuestionado, por esa opinión y también por la forma en que se manejó cuando se encargó de comunicar una serie de cambios en la conducción de las divisiones inferiores del club Xeneize.

Víctor Marchesini, uno de los que fue despedido de las inferiores de Boca, se anotó en la lista de los que criticaron en las últimas horas a Cascini, por "las formas" utilizadas para comunicar las modificaciones ordenadas por Riquelme.

Como ex jugador del club, Marchesini criticó hoy a Cascini, integrante de la secretaría de fútbol boquense, por la forma en que lo despidió de su puesto y por las recientes declaraciones que hizo sobre el tema de la situación carcelaria.

El marcador, que jugó en Boca entre 1989 y 1993, y que dirigió la Octava división hasta diciembre del año pasado, dijo que "a mí no me evaluó nadie previamente. Por las formas en que lo hicieron, puedo decir que no se echa a una persona por teléfono, pero Cascini mostró una soberbia tremenda, y así le está yendo".

En declaraciones a la FM 93.7, el ex defensor surgido en Ferro dijo que "Cascini me llamó de forma altanera porque es un soberbio. Yo soy frontal y no tengo problemas con nadie, y me siguen llamando todos los ex compañeros de trabajo porque saben quien soy. Cada uno actúa como quiere, allá él. Yo voy a seguir yendo a Boca a

ver las inferiores cuando tenga ganas".

Marchesini también cuestionó a Cascini por el video que grabó el ex mediocampista, ganador de las Copas Libertadores e Intercontinental con Boca, en donde pidió por la salud de los detenidos en distintas cárceles.

"Los presos tienen que cumplir su condena y si su salud nos afecta a todos, hay que prepararles un lugar acorde. Pero no hay que liberarlos", señaló el ex zaguero boquense de 59 años, que logró en Boca la Supercopa de 1989, la Recopa de 1990, el torneo Clausura de 1991 y el Apertura de 1992.

Cascini ya había sido cuestionado por Carlos Mac Allister y su ex compañero Cristian Traverso por haber grabado ese video, pero Marchesini también apuntó a la forma de manejarse del actual integrante del consejo de fútbol que lidera Juan Román Riquelme.