Zuleta, DT berissense, cuenta el sombrío panorama que se vive en Quito

A Marcelo Javier Zuleta, un hombre de fútbol nacido y criado en Berisso, las restricciones internacionales, producto de la pandemia por el coronavirus, lo sorprendieron en Quito, Ecuador, país al que se había trasladado con el propósito de encontrar la forma de darle continuidad a su carrera de entrenador de fútbol, la cual el año pasado lo mostró cumpliendo funciones, con buenos resultados, en el club El Nacional. Desde la capital ecuatoriana relató que la situación en general está “medianamente controlada” y que en lo particular pasa los días “tranquilo” en un departamento desde el cual se comunica, a la distancia, con su familia.

“Viajé a Quito por cuestiones particulares... A ver fútbol, ya que todo el año pasado estuve en El Nacional, a visitar amigos. Y la situación causada por el coronavirus me agarró acá. No tengo club y estoy viendo como sigue esto”, explicó Zuleta, quien detalló que “en Ecuador lo más grave ocurrió en la provincia del Guayas, en Guayaquil, y sus alrededores, donde cuando empezó la cuarentena no se acató la decisión del Gobierno”.

Esa región, donde mueren unas 2.000 personas al mes por diferentes causas, “es un lugar de gente humilde, con muchas personas compartiendo una misma casa, y básicamente eso trajo como consecuencia lo que se pudo ver en los canales de televisión e internet”.

La realidad es diferente en Quito, la ciudad en la que se encuentra este entrenador argentino que seguramente seguirá trabajando en el exterior, pues si no continúa en Ecuador lo hará en algún otro país de afuera. “Acá se tomaron las medidas necesarias y las cosas parecen que marchan mas o menos en forma normal. Diría que algo parecido a lo que sucede en La Plata o Berisso, más leve”, contó Zuleta, que se encuentra instalado en un departamento de la ciudad capital. “En cuarentena, encerrado, saliendo una vez por semana a comprar víveres, y bajando a un gimnasio que se puede utilizar en el edificio”, destacó quien a su vez dejó en claro que “no hay eventos, está todo suspendido”.

Retomando lo ocurrido en Guayaquil, zona roja del país en lo vinculado a la pandemia, Zuleta manifestó que “es cierto que colapsaron los hospitales, el sistema sanitario y morgues, porque no se hizo caso a las recomendaciones, y cuando se dieron cuenta que se trataba de algo grave, fue medio tarde”.

Planteó un cuadro de situación más positivo al explicar que “las decisiones de quienes están al frente empezaron a tener respuestas y de esta forma se comenzó a bajar la llamada ‘curva’ de contagios, y la idea es que se habilitarán algunos sistemas de trabajo, como la construcción y los insumos de computación. Lógicamente con ciertos protocolos”.

Producto del contacto periódico que mantiene con hombres vinculados al fútbol, como Fabián Frías y Jorge Célico, argentinos que dirigen al Manta FC, de la Serie B, y los seleccionados nacionales de juveniles, respectivamente muchos amigos y directivos de clubes, supone que “dentro de un mes podrían retomarse los entrenamientos, y aunque lo primordial lógicamente es superar la crisis del coronavirus, hay gente trabajando sobre lo que será la vuelta del fútbol... Sin fechas y con un panorama incierto”.

Insistió en que personalmente se encuentra bien, y que lo tranquiliza saber que sus allegados, en nuestro medio, también está atravesando este momento sin complicaciones. “Me comunico diariamente a Berisso, con mis hijos, con mi señora, y con Rodrigo Anaya, el profe que me acompaña y vive en City Bell”.

Por último, aceptó que tiene algunas chances para trabajar en el fútbol ecuatoriano, y que de no prosperar pasaría a considerar otras variantes. “Hay posibilidades, pero tiene que volver el fútbol, y si no es acá, donde hay puertas abiertas porque hemos dejado una buena imagen, será en Perú o en algún otro país”.

Marcelo Zuleta dirigió hasta noviembre pasado a El Nacional, en la Primera División ecuatoriana, y cuando la renovación de su contrato parecía encaminada, la presidenta del club Lucía Vallecilla anunció su alejamiento.