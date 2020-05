Alemán y sus dudas de por qué perdió su lugar

Brahian Alemán es de esos jugadores diferentes, tanto adentro como afuera de la cancha. Es directo. Siempre va al frente, a la hora de declarar como de pedir la pelota en un campo de juego. No se guarda nada. Capaz de jugar lesionado sabiendo que son momentos complicados y no hay que borrarse. Tras su muy buena primera etapa en el Lobo, se fue a Arabia Saudita de donde a los pocos meses pidió volver por que extrañaba la ciudad de La Plata y a Gimnasia.

El regreso desde lo futbolístico no fue lo esperado y sabe que la gente espera más de él. De hecho, seguramente el mismo espera más. Por eso no aflojó nunca. Anda por la Ciudad como uno más, y así días atrás algunos hinchas lo vieron en un hipermercado haciendo compras con un vendaje en su brazo izquierdo, producto de un accidente doméstico (se cortó con un vidrio y debieron darle puntos de sutura).

Por estas horas entrena en su hogar mientras cumple con la cuarentena junto a su esposa y sus dos hijos. Y en ese contexto dio una nota al diario uruguayo El País, donde habló de su carrera, y obviamente Gimnasia tuvo un capítulo muy especial, con el plus de la presencia de Diego Maradona como técnico del equipo. Durante la extensa nota, Alemán dejó conceptos por demás elogiosos para Diego y lo que significa tener una figura a nivel mundial en el club, resaltando su sabiduría futbolística, pero también el trato que tiene en lo humano con cada futbolista.

Pero lo que levantó un poco de polvareda fue cuando habló de las razones por las que siente que no ha jugado más desde que Diego llegó, más allá de aceptar que al principio o estaba bien físicamente y luego tuvo una lesión. Brahian indicó, “en estos últimos meses me he sentido muy bien. No me tenían en cuenta, pero andaba muy bien en las prácticas, me lo decían mis compañeros y la gente del club que ya me conoce... No era Diego el que no me ponía, hay un cuerpo técnico muy amplio. Y hay que respetar las decisiones. Hay que ser respetuoso y acompañar al equipo. Y siempre con la mejor onda”, tiró.

En otro tramo se la nota, el habilidoso mediocampista Tripero dijo sobre Maradona: “Aprendemos mucho de él y él de nosotros porque nos lo dice. A mí me resalta constantemente y me hace alguna broma. Y si hago un gol de afuera del área, se pone muy contento y lo grita. Creo que no era él que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. El es más marketing”.

En la víspera cuando trascendieron estas declaraciones aparecidas el último domingo, obviamente que generaron diferentes opiniones, aunque quedó claro durante el reportaje de los feliz que Brahian están de tener a Diego como entrenador y de su admiración, pero le quedan dudas sobre los motivos sobre por qué no tuvo más minutos en cancha. Como es sabido, Maradona se apoya mucho en sus dos ayudantes de campo, Sebastián Méndez y Adrián González.

Lo cierto es que las palabras del enganche uruguayo levantaron polvareda, sobre todo porque siempre lo relacionado con Diego Maradona tiene un rebote mundial.

UN GESTO SOLIDARIO DEL ORIENTAL EN LOS HORNOS

Por otro lado, también Alemán fue noticia entre los Triperos por mostrar su costado solidario con un gran gesto que tuvo, al hacerse presente en el merendero “Los Lobitos” ubicado en Los Hornos. Es que, más allá de difundir la colecta que se iba a realizar por sus redes sociales, hizo una donación para el merendero de alimentos, verduras, leche, etc., para grandes y chicos que allí asisten.