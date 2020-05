Ricardo Rojas: "El fútbol, para mí, fue como leer un libro: lo terminé y lo cerré”

No es fácil hablar con Ricardo Rojas. El celular anterior lo cambió. No usa WhatsApp ni tiene redes sociales. No le gusta demasiado la tele. Y hasta hace unos meses vivía en Puerto Rico, una localidad misionera en la frontera con Paraguay de apenas 23 mil habitantes. Hoy está en el Gran Buenos Aires, lejísimos del fútbol, cuidando a un familiar que pasa por un mal momento. Y dispuesto a una charla un poco de fútbol y mucho de la vida.

“Tengo un emprendimiento familiar en Puerto Rico que me lleva buena parte del día. Es agrícola. Además soy miembro de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, arranca su charla y cuenta que en su casa todos se levantan temprano para leer las escrituras y programar la actividad del día. Los fines de semana juega al fútbol con sus amigos, ya no de lateral sino como mediocampista ofensivo. “Los domingos voy a la capilla y todos los días leo un poco, me apasiona”.

“Actualmente estoy en el Gran Buenos Aires por una situación familiar, a la espera de su recuperación. Por suerte marcha todo bien, pero nos hizo venir a los cinco para estos lados. Dejamos por un tiempo a nuestro Puerto Rico, la ciudad en Misiones en la que vivimos desde hace tantos años. Fue una decisión drástica pero necesaria. Es un familiar que estaba sola y lejos de casa. No lo dudamos. Si bien se podía contratar a alguna persona nada es mejor que los cercanos. Fue una bendición que ocurriese un mes y medio antes de que comenzara la cuarentena; caso contrario no hubiese tenido a nadie cerca”. Así continúa con la charla este ex jugador de Estudiantes que tiene la misma voz amable que en sus épocas de deportista, pausada y reflexiva.

Ahora que hace más de una década que dejó los pantalones cortos, cuenta que su etapa de futbolista se terminó porque siempre le gustó más jugarlo que mirarlo por TV. “Fue un sueño cumplido. Para mí el fútbol fue como leer un libro: se terminó y lo cerré. Hoy tengo otras inquietudes. Creo que las personas tenemos talentos, algunos visibles y otros por descubrir que no los hemos desarrollado, en mi caso, por enfocarme en el deporte. Ahora estoy encerrado, ¿qué puedo hacer? No miro televisión y escucho poca radio, entonces leo y busco cursos para aprender por internet”, analiza mientras cuenta que comparte su vida con su esposa y tres hijos: Ismael (20), Sara (12) y Samuel (6).

“Me gusta seguir la vida de mis compañeros que siguen, ahora como entrenadores, caso Marcelo Gallardo o Juan Azconzábal, pero ver un partido o un programa futbolístico es muy difícil. No es que no me interese, pero por las actividades que tengo o mis preferencias no lo hago”, cuenta y deja una frase elocuente: “Si me preguntás hoy quién es el arquero titular de Estudiantes te juro que no lo sé”.

De inmediato, luego de unos segundos de risas, se pone serio y avisa que una de las últimas noticias deportivas que siguió por la tele fue la inauguración del estadio Pincha . “Puedo decir que lo ví junto a mi familia y confieso que me resultó especial. Ver tanta gente importante de la historia del club reunida me puso feliz. Yo también me siento parte de Estudiantes. Ver el nivel que tuvo esa inauguración, con el León de fuego, me puso contento. Y más al ver tantas caras conocidas como el Tecla Farías, (José) Calderón, la Bruja (Verón), Chiquito Bossio y algunos más”, dice y elogia el nivel arquitectónico del estadio: “Ya lo voy a poder conocer”.

“Estudiantes es una familia, al menos eso es lo que sentía cuando estaba allá. El ambiente fue siempre así. Compartí todos mis años de esa manera, pero principalmente el primero, que coincidió con el ascenso a Primera. Teníamos a dos figuras como Russo y Manera que dejaron su impronta y nos hicieron saber qué era el Club a los que llegábamos desde otro lado”, relató vía telefónica con su aparato que no precisó cuál es, pero aseguró no tratarse de uno de alta gama. Entonces es el momento para hablar de los 25 años del ascenso de aquel equipo que integró, fecha que está a punto de cumplirse.

-¿Qué fue Estudiantes en tu vida profesional y humana?

-Maduré en Estudiantes. Jugaba a la pelota en una posición de riesgo y tanto Russo como Manera me explicaron varias veces que una cosa era jugar a la pelota y otra un jugador profesional. Aprendí a tomarme las cosas en serio y a jugar un partido de verdad. Tomé un enfoque diferente de las cosas. Si bien estaba agradecido por la chance, había ciertos detalles que no cambiaba. Y me lo hicieron saber. En un partido en la cancha de Vélez hice dos jugadas fuera de lugar. En la segunda perdí la pelota en forma ingenua y fue gol rival. Los próximos cinco partidos quedé afuera del equipo. Incluso no jugué el partido definitorio contra Gimnasia y Tiro de Salta. Lo festejé desde afuera.

-¿Lo entendiste fácil?

-Tuve una charla con Manera y me explicó, en pocas palabras, que nosotros tenemos oportunidades y advertencias. Una o dos. Si las desaprovechamos no sabemos cuándo vamos a volver a tener otra chance, porque no estuvimos atentos. Varias veces me habían dicho que no era Roberto Carlos, que debía recuperar la pelota y entregarla. Parece que no entendí y quedé cinco fechas afuera del equipo. No me olvidé nunca más. Después de eso volví a ser Ricardo Rojas (risas). Ese tipo de enseñanza fue como la de un padre que a veces tiene que castigar a su hijo para que aprenda. Y me ayudó en el fútbol y en la vida. Eso me enseñó Estudiantes de La Plata.

-A vos te trajo Eduardo Manera, ¿qué sabías del Club?

-La verdad es que me puse a investigar cuando estando en Paraguay surgió la posibilidad de ir. Viajamos con (Adelio) Salinas para una prueba de dos semanas. Volamos de un día para el otro. Algo investigamos, pero fue una sorpresa, una grata sorpresa. Pasamos esas dos semanas, firmamos los papeles y enseguida estaba arriba de un avión para jugar la Supercopa contra Flamengo en el Maracaná. Ese fue mi debut en Estudiantes.

-¿Qué recordás de ese torneo del Nacional B que ganaron de punta a punta?

-El cuerpo técnico hizo cambios. Russo y Manera trajeron jugadores de renombre, pero en el plantel había embriones como Verón, Leo Ramos, Bossio, Azconbábal y otros más, que se potenciaron con jugadores de experiencia como el Chocho Llop, que fue un estandarte en la defensa. Volvimos a un esquema esencial de Estudiantes: la línea de 3. Al principio costó, porque salvo el Rusito Prátola éramos todos nuevos. En los primeros partidos nos costó, pero cuando le tomamos la mano no paramos. Cada uno sabía su función y fuimos poderosos. No recuerdo mucho la estadística, pero fue un equipo que convertía muchos goles. Todos pusimos nuestro granito de arena para volver a Primera.

-¿Te acordás de algún partido?

-El día que goleamos a Colón, que era nuestro perseguidor. Ganamos 5-1 y en la previa se hablaba que era una final adelantada. Ellos tenían un buen equipo y lo que parecía ser un partido trabado en la previa fue todo lo contrario.

-¿Cuando llegaste a La Plata imaginabas que iba a jugar en River, en Francia y un Mundial?

-No, ni loco. Cuando llegué a Estudiantes mi sueño estaba cumplido: poder jugar en el fútbol argentino en un equipo argentino de ese nivel.

-Muchos jugadores aseguran que ese equipo fue como una refundación futbolística de Estudiantes. Diez años después el plantel, con algunos jugadores de ese plantel, fue campeón. ¿No te sentiste un poco parte?

-Ví esa final contra Boca y la de Brasil por la Libertadores. Estudiantes tenía grandes equipos y al estilo del Club: mucho corazón en cada pelota y vivenciando al ciento por ciento cada pelota. No sé si me sentí parte, pero sí identificado con su fútbol. Fueron equipos como los del ‘68 y el nuestro.

-¿Tenés relación con algún jugador de aquella época?

-No, sé muy poco de ellos, salvo los que están trabajando como Leo Ramos o Juan Azconzábal. Me pone contento por ellos.

-¿Recordás tus duelos con Guillermo Barros Schelotto en los Estudiantes-Gimnasia?

-Ufff, eran picantes. Fueron especiales esos partidos. Tuve la fortuna de ganar varios, empatar algunos y perder pocos. Era un duelo dentro del mismo partido.

-¿Los hinchas de River te siguen recordando ese gol a Boca en la Bombonera?

-Sí, he recibido en alguna oportunidad las felicitaciones. Soy un agradecido a esa institución, no sólo por ese gol sino por el trato recibido y su ambiente. Es muy especial.

-¿Viste la final contra Boca?

-… Los goles ví (risas). No recuerdo que estaba haciendo ese día… No es una casualidad que le vaya bien a River, porque Marcelo Gallardo, a quien tuve como compañero, ya mostraba cosas de lider.

-¿Qué te gusta hacer en los tiempos libres ya que no mirás fútbol?

-Leo. Los últimos que leí fueron Padre Rico, Padre Pobre de (Robert) Kiyosaki y La escuela del mundo de (Salman) Khan. Son dos libros con temas diferentes. El primero habla de las finanzas y el otro la educación cómo ha cambiado la tecnología nuestra visión del conocimiento. Casi todos sus temas giran alrededor de las matemáticas. Me apasionan estos temas. El otro día leía que en Pakistan a las mujeres no se las dejaba estudiar y un tío le compró una notebook a su sobrina. Así ella aprendió a usar la Khan Academy, la aplicación de la cual habla el libro. Todo lo tuvo que hacer a escondidas. Rindió el examen y fue becada a estudiar en Estados Unidos en una escuela tecnológica. Desarrolló un talento que no lo hubiese podido hacer sin su tío pero básicamente sin esta aplicación. Lo que saco en claro de todo esto es que tenemos en internet herramientas para poder adquirir conocimiento. Es una autopista ancha donde podés andar a 60, 70, 80 o 240 kilómetros por hora en diferentes temas. Algunos temas son obsoletos y sólo sirven para pasar el tiempo y otros que si uno los aprovecha puede adquirir importantes conocimientos.

-Tecnología y crecimiento de los jóvenes, todo un tema…

-Soy de una generación pasada respecto a la tecnología, pero me apasiona y quiero aprender. Respecto a la educación, como padres, debemos tener un equilibrio entre los que es la información vía tecnología y el tiempo que tenemos que tener para comunicarnos. A veces es más sano comunicarnos cara a cara y dejar de lado el wi fi. Es un desafío, el menos es lo que sucede en mi casa. Internet es una herramienta poderosa que hay que saber usarla. En Europa, EE.UU y Japón el 80% de las actividades usan internet; en Latinoamérica sólo el 9%.

-Estarás viendo el documental con la vida de Bill Gates…

-Claro. Es muy interesante y lo recomiendo. El tipo no se cansa nunca de hacer cosas y reúne a las personas con mejores capacidades. Es como un equipo de fútbol: elige a los jugadores que pueden ser importantes . Y así genera un funcionamiento ideal. Destina 5 mil millones de dólares a investigaciones para ayudar a diferentes partes del mundo que lo necesitan. Podría estar hasta mañana hablando de todo esto, ja.