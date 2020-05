VIDEO: detuvieron a padre e hijo por un brutal crimen racial en Estados Unidos

Las autoridades del estado de Georgia, en Estados Unidos, arrestaron ayer a dos hombres blancos acusados de matar en el mes de febrero a un joven negro que practicaba deporte al creer que era un ladrón.

El arresto llegó después de que el martes un abogado publicó un video del incidente, que ha creado una gran indignación en Estados Unidos.

Los detenidos, Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo Travis, de 34, están acusados de matar a tiros a Ahmaud Arbery, de 25, en un barrio residencial de la localidad costera de Brunswick el 23 de febrero pasado.

En el video, grabado con un teléfono celular, se aprecia a Arbery trotando por una calle residencial. Luego el joven se encuentra con la camioneta detenida de los McMichael y la supera.

Ahmaud Arbery was out jogging in Brunswick, Georgia, when two white men hunted him down and murdered him two months ago. they are walking around free and have not been charged. Ahmaud was only 25 years old. His family deserves justice for this hate crime

pic.twitter.com/IHVNpfk414