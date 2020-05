Corazón roto: el día que Rodolfo Barili y Cristina Pérez discutieron por la grúa

no hubo sonrisas, esta vez, entre rodolfo y cristina / captura de tv

Las redes sociales enloquecieron con el tenso cruce que mantuvieron en vivo y en directo Rodolfo Barili y Cristina Pérez debido a una noticia que comentaron en “Telefé Noticias”.

La situación pasó el miércoles a la noche, aunque ayer fue uno de los temas más comentados en portales y plataformas virtuales. ¿Qué pasó? El matrimonio más establecido y querido del mundo de las noticias comentaba el caso del hombre que, en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que tenía coronavirus (eran mentiras) para evitar que las grúas le llevaran su auto mal estacionado, y en el caso terminó interviniendo el juzgado federal, la Policía y el Same.

Y aquí el tema: Rodolfo enfocó su postura en lo mal que está que el gobierno porteño haya habilitado la actividad de las grúas, cuando otros tantos rubros más esenciales estén todavía parados. Para Cristina, es una cuestión de educación vial.

“Todo lo que hizo el hombre está mal. Ahora si la Ciudad se niega a que vuelva un mínimo de actividad comercial, ¿hacía falta que volvieran las grúas? ¿Pero van a joderle la vida al vecino y sacarle guita? Cada uno estacionó como pudo estos días”, dijo Barili, mientras a su compañera la molestia se le notaba en la cara.

Cuando pudo hablar, Pérez dejó en claro su punto: “Yo tengo una visión un poco distinta a la que enfoca a las grúas. Hay que estacionar bien por un lado. Segundo, hay controles para que no se viole la cuarentena, que tal vez sean menores, pero los hay. Pero hay que estacionar bien”. Y ahí empezó la tensión.

“Nadie dijo que haya menos controles en la ciudad ni ‘qué bien’ al vecino que estacionó mal. ¿A vos te parece que la (única) actividad económica que puede volver es la de cobrarle multas a la gente que está mal estacionada? A mí me parece que está mal”, retrucó Rodolfo pero Cristina no se achicó: “Para mí el foco no es la grúa. Hay que estacionar bien”.