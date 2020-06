Dalma Maradona, furiosa contra el entorno de su padre

Dalma Maradona, hija del entrenador del Lobo, explotó en redes sociales. Una de las hijas que Diego tuvo con su ex esposa Claudia Villafañez, reclamó públicamente que el entorno del astro le proporcione el nuevo número telefónico de su padre, asegurando que los distancian de ella.

"Podrían pasarme el número nuevo de mi papa que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian", expresó en Twitter.

"Yo no le pido nada ni le lleno la cabeza", explicó más adelante y añadió: "sólo hablamos y le muestro por cámara a mi hija. ¿Hasta de eso lo van a privar?.

Y cerró: "ya lo hicieron mil veces".

