Djokovic no descarta renunciar al US Open por la pandemia

Si bien hoy se realizará una reunión clave entre jugadores y organizadores de manera virtual, Novak Djokovic, actual número uno del tenis mundial, no descarta no jugar la presente edición de US Open que en principio se disputará entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre por la pandemia de coronavirus. En lo que respecta al serbio concretamente tomaría esta determinación para volver a la actividad formal en el otro Grand Slam sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros, que se iniciará una semana después de la finalización del Abierto de Estados Unidos.Djokovic reiteró que las restricciones que se aplicarían en el Us Open debido a la pandemia por el Covid 19 son “extremas” y no “sostenibles”. “La mayoría de los jugadores con los que hablé se mostraron bastante negativos sobre su presentación en el torneo”, dijo el serbio.

“Para mí, actualmente, tal como están dadas las cosas, lo más probable es que vuelva a competir sobre polvo de ladrillo a principios del mes de septiembre”, añadió Djokovic.

Como muchos otras deportes, el tenis no escapó a la regla ya que se suspendió en el pasado mes de marzo, debido al brote de Covid 19. Todos los torneos fueron cancelados o aplazados hasta al menos finales de julio.

En el caso de jugarse el Us Open son varias las posibles medidas con las que Djokovic no está de acuerdo. Por ejemplo, una cuarentena de catorce días para las personas que llegan de fuera de los Estados Unidos, acceso restringido a las canchas o un solo acompañante por jugador, cuando varios tenistas como Nole se trasladan con un completo equipo técnico.

“Son condiciones bastante extremas para jugar. No creo que sea sostenible”, aseveró Djokovic.

Sin embargo y a pesar de lo expresado por Djokovic, la organización del US Open mantiene la “esperanza” de jugarlo en fecha. Entre las posibilidades están en que el Masters 1.000 de Cincinnati se traslade a Nueva York como campeonato previo al Grand Slam, con el objetivo de que los tenistas pasen casi un mes aislados en hoteles del aeropuerto, sin acceso al centro de Manhattan.

“Por ejemplo, no tendríamos acceso a Manhattan, deberíamos dormir en hoteles cercanos al aeropuerto, someternos a test dos o tres veces por semana. Además, podríamos traer sólo a una persona al club, y eso es inimaginable. Necesitamos al entrenador y el fisioterapeuta”, concluyó Nole.

Por su lado, el suizo Roger Federer (4), ganador de Us Olepen en cinco ocasiones (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008) y finalista en siete, reconoció hace un mes que “bo me veo jugando sin público un torneo tan importante”.