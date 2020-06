Usar barbijo y ser creativo con las posturas: Nueva York lanzó una guía para tener sexo seguro

Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York recomendaron que las personas tengan relaciones sexuales entre ellas a través de agujeros de gloria en la lucha para detener la propagación del coronavirus.

El departamento de salud de la ciudad lanzó una guía de sexo seguro para quienes viven en el epicentro COVID-19 de Estados Unidos que alienta a los neoyorquinos a tomar todo lo posible precauciones durante los encuentros sexuales. Entre las pautas había una sugerencia para que fuera un poco pervertido. Sea creativo con las posiciones sexuales y las barreras físicas, como las paredes que permiten el contacto sexual al tiempo que evitan el contacto cara a cara ".

La guía continúa recomendando que las personas realicen sus encuentros sexuales en "espacios más grandes, más abiertos y bien ventilados", aunque la guía insta a las personas a no participar en actos sexuales con más de una persona.

"Si dos son compañía, entonces tres (o más) son definitivamente una multitud", dice la guía, antes de recomendar parejas "masturbarse" y usar "distancia física" mientras lo hacen.

El departamento de salud no parece tener un problema con las personas que se quitan la ropa antes de tener relaciones sexuales, siempre y cuando las máscaras todavía se usen y los besos se mantengan al mínimo. "Use una cubierta para la cara, evite besarse y no se toque los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar", indica la guía.

"Si tiene relaciones sexuales con otras personas fuera de su hogar, tenga el menor número posible de parejas y elige compañeros en los que confíes. Hable de los factores de riesgo de COVID-19, como lo haría con la PrEP (profilaxis preexposición), los condones y otros temas de sexo seguro. Pregúntales sobre COVID-19 antes de acostarse", añaden.

"Estamos comprometidos con proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos y eso incluye su bienestar sexual", indico la directora del Departamento de Salud, doctora Oxiris Barbot. "A medida que nos adaptamos a vivir en los tiempos de COVID-19, debemos encontrar soluciones para mantener el apoyo a la salud pública para todos los neoyorquinos", afirmó.

La respiración agitada y el jadeo pueden propagar el virus aún más, y si usted o su pareja tienen COVID-19 y no lo saben, una máscara puede ayudar a detener esa propagación. ”El estado de Nueva York hasta ahora ha reportado más de 400,000 casos de coronavirus y más de 25,500 muertes, ya que ha comenzado el lento proceso de reapertura.