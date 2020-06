Luis Scola no seguirá en Milano y dejó abierta la puerta para un posible retiro

Su salida del Olimpia Milano de Italia era un secreto a voces. Pese a una experiencia positiva, con participación en Euroliga inconclusa por la pandemia y números a la altura de su carrera, Luis Scola analizaba desde hacía un tiempo cambiar de rumbo.

De esta manera, en la jornada de ayer el pivot de 40 años afirmó su salida de la institución con un comunicado oficial.

“Después de reflexionar profundamente, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo”, expresó el surgido en Ferro. “Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un buen ambiente en el que me sentí como en casa”, agregó líneas antes de lo más sustancioso del mismo. “Por otro lado, no he decidido si retirarme del baloncesto para siempre o seguir jugando en otra competencia. Tomaré una decisión final durante las próximas semanas “, concluyó.

De esta manera, y cuando semanas atrás había manifestado que su “idea fue siempre estar en Tokio” y que “le encantaría participar de otro Juego Olímpico”, nuevamente se abre un manto de duda en cuanto a su futuro, no sólo como profesional sino también con la Selección Argentina.

Cabe recordar que con la Albiceleste, Scola disputó ya cinco mundiales, incluidos los segundos puestos de Indianápolis 2002 y China 2019; y cuatro Juegos Olímpicos, con el pico en Atenas 2004, donde se consiguió la medalla de Oro junto a la “Generación Dorada”.

“POR AHORA NO PASA NADA”

Ya incluso antes del comunicado oficial del jugador, muchos rumores envolvían su futuro. Desde una posible llegada a la Liga Nacional, hasta un deseo del Real Madrid y un viejo anhelo del pivot de regresar a Baskonia. Sin embargo, Claudio Villanueva, su representante, echó por tierra con los mismos.

En diálogo con “Uno contra Uno Radio”, Villanueva ayer explicó:“El comunicado de Luis Scola dice una cosa bien clara que es la confirmación de no jugar Euroliga. La segunda parte, de seguir jugando o no, hay que dejárselo a él, es un proceso personal. Por ahora no pasa nada”, remarcó.

Lo cierto es que, ya sin club, las próximas semanas serán vitales para determinar el futuro de un jugador al que sólo parece quedarle por delante la motivación de unos Juegos Olímpicos que no terminan de confirmarse.

Así, el propio Scola, junto a su seno más íntimo, terminarán por determinar si habrá una función más, ya sea que la misma comience en algún club para finalizar en Tokio o sea directamente en la capital de Japón el año entrante, con una nueva preparación de forma individual de quien ya hizo lo propio antes de su gran mundial en China.

LA ACB CALIENTA MOTORES

Con varios representantes argentinos y Valencia como sede única, la Liga Endesa del básquet español ultima detalles para su definición, que comenzará el miércoles de la semana entrante.

De la misma participarán, entre otros: Real Madrid (Campazzo, Laprovittola y Deck), Barcelona (Bolmaro), Baskonia (con Vildoza y sin Garino) y Zaragoza (Brussino).