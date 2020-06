“Dejé libre a Menotti porque era un vago”

Estudiantes vive una semana inmerso en mucha emoción. Y es que al retiro de Gastón Fernández del profesionalismo, ayer se le sumó un nuevo aniversario del nacimiento de una de sus glorias.

Miguel Ignomiriello celebró sus 93 años de edad y desde la institución Pincharrata lo saludaron a través de sus redes sociales.

Con una foto del ex entrenador observando fijamente la Copa Libertadores, el Club expresó: “¡Feliz cumpleaños Miguel Ignomiriello! Brillante entrenador y creador de la extraordinaria “Tercera que Mata”, una base que nos llevó a conquistar el mundo en Old Trafford”.

Además, la jornada contó con una divertida anécdota del entrenador, quien en el programa radial “Acá hay un Escuela”, recordó el momento y el justificativo para dejar libre a César Luis Menotti muchos años atrás.

Siempre vigente, el propio Ignomiriello explicaba que no hacía diferencias en cuanto al trato y lo manifestó “Dejando libre a Menotti por lo mismo que a todos”. Al respecto rememoró: “¿Menotti? Un vago que no quería trabajar. Muy simple”, dijo en su momento el ex entrenador.

Así, con dicha anécdota y con el gran trabajo que realizó en las categorías Inferiores del Pincha desde su llegada fue homenajeado en las redes sociales al cumplir 93 años .