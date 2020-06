Diferencias y algo más: "Me fui de Boca por pensar distinto a Román" (Silva)

Santiago Silva, el actual delantero de Argentinos Juniors que hasta no hace mucho jugara en Gimnasia, dio detalles sobre su paso futbolístico por Boca y habló, en particular, sobre su relación con Juan Román Riquelme cuando ambos compartieron el plantel superior xeneize.

"Me fui del club por pensar distinto a Román", tiró el goleador de 39 años durante una entrevista concedida en las últimas horas.

El "Tanque", añadió al respecto que "Estuve un año y medio y tenía un año y medio más de contrato. No pude seguir en la institución por pensar diferente a algunos ídolos del club como Román. Habíamos perdido la final (Copa Libertadores 2012 ante Corinthians), eran momentos muy delicados, todo el mundo estaba susceptible con lo que pasaba en Boca porque teníamos que ganar la final y no pudimos", manifestó el punta.

Por otra parte, el uruguayo admitió que existían diferencias entre Riquelme y Julio César Falcioni, entrenador de turno: "No tenían buena relación. Después se le puede agregar lo que quieras. ¿Si me fui por ser jugador de Falcioni? Puede ser. Yo había sido campeón con Julio en Banfield y me llamó cuando estaba en Italia. Cuando vino Bianchi me dijo que no me iba a tener en cuenta y tuve que esperar un tiempo en la Reserva hasta que algún equipo se hiciera cargo del 50% que Boca le debía a la Fiorentina. Finalmente fue Lanús".