"No vine para ser suplente" dijo uno de los jugadores que se va de Boca

El arquero Marcos Díaz ya ha confirmado que no seguirá en Boca cuando el 30 de este mes se le venza el contrato y quedará con el pase en su poder.

Pero, antes de marcharse buscando nuevos horizonte habló sobre su paso por el xeneize. Además de considerar que estuvo "a la altura" de las circunstancias el golero tiró: "Yo no vine a ser suplente de Andrada, sino a ganarme el puesto. Sabía que arrancaba con desventaja, pero las cosas se dieron así. Él tuvo un gran rendimiento y me costó tener continuidad", destacó.

También dijo que "Me voy conforme de mi paso por Boca. No me arrepiento de haber venido porque le rendí. Tuve una buena actuación. Demostré que puedo estar en un equipo grande, a la altura de las circunstancias. Por eso me voy tranquilo y con ganas de poder jugar más seguido, algo que acá no pude lograr", declaró en una entrevista brindada a un canal deportivo.