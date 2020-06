Advierten que hay empresas que no están en condiciones de pagar el aguinaldo

La pandemia de COVID-19 no sólo impactó en los salarios de los trabajadores, con suspensiones y asistencia del Estado para completar su pago, sino que algunos advierten que también amenaza el aguinaldo.

Eso fue lo que dijo el vicepresidente de la UIA y titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, quien alertó que hay empresas que no están en condiciones de pagarlo y dijo que resulta necesaria "asistencia tanto para los salarios de junio como para los aguinaldos".

De esta manera, el dirigente de la cámara que nuclea a los empresarios del sector alimenticio trazó un oscuro panorama incluso para las firmas a las que la cuarentena no las afectó desde su funcionamiento, como las productoras de alimentos, pero sí desde el consumo.

"No es sólo un tema de oferta sino de demanda, porque hay una gran retracción del consumo", advirtió el dirigente empresarial.

Las declaraciones del empresario llegan después que uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, señalara que los trabajadores "tienen que cobrar el aguinaldo" que se abona el mes próximo y señaló que "no hay ningún debate sobre la mesa" respecto a la chance de que no se pague debido a la crisis económica derivada de la pandemia.

"Los trabajadores deben cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es así y hasta ahora no hay puesto ningún debate sobre la mesa", dijo Daer.

"Acá no se puede establecer una generalidad sobre una situación que no es a nivel país. Si hay sectores empresarios que les va muy bien, ¿por qué van a tener un paraguas de cobertura (con el no pago del aguinaldo) con beneficios financieros en detrimento de la economía de los trabajadores y sus familias", planteó el referente de Sanidad.

Por otra parte, destacó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y recordó que "hay que tener en cuenta que el objetivo de los ATP es generar sustentabilidad frente a la crisis provocada por la pandemia".