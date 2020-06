Estudiantes fue a fondo a la Conmebol contra Liga de Quito

El caso de Angel Cheme, el futbolista que durante años jugó con la identidad de otra persona, se ha convertido en un verdadero escándalo. Bien podría dar muchos capítulos para una serie, de las que hoy están de moda, con una trama siniestra que se destapó días atrás por una declaración periodística. Cheme, que jugó con el nombre de Gonzalo Chila y se transformó en un jugador reconocido, ha hecho explotar una verdadera bomba al confesar que jugó con una identificación falsa.

Esto no hizo más que generar un gran dolor de cabeza a la Liga de Quito, equipo ecuatoriano donde brilló adentro del campo de juego, y que afuera tuvo al Patón Bauza como técnico. Lo cierto es que tras desempolvarse este tema casi 10 años después donde incluso Cheme supo ser sancionado y luego volvió a jugar ya utilizando su nombre real, pero la novedad fue que Cheme declaró que los directivos de Liga de Quito estaban al tanto de todo. En una nota que le concedió al programa “Fútbol sin Cassette”, Cheme dijo que: “Liga se entera de lo que pasaba antes de viajar a Japón para jugar la Suruga Bank. Chila fue hasta la oficina de Rodrigo Paz (presidente honorario de Liga) para decirle que él era el verdadero Chila y no yo, y que mi nombre real era Angel Cheme. Yo iba a ser transferido en tres millones de dólares y él quería una cantidad de dinero. Liga vino y me dijo que yo estaba en un problema, que había que hablar y arreglar con las personas”.

Y esta declaración cambió el escenario, al menos para Estudiantes, quien perdió ante los ecuatorianos en su momento la Recopa Sudamericana en 2010 y se sintió directamente perjudicado. Los albirrojos no tardaron en ponerse en acción, y en la jornada de ayer pidieron a Conmebol que se le retire el título a Liga y se lo declare a Estudiantes como ganador imponiéndose 3 a 0 en ambos partidos, le devuelvan los premios y se sancione a los ecuatorianos.

El Pincha hace hincapié en que el jugador marcó que Liga sabía de su situación irregular

Al ir al Reglamento de Conmebol, el artículo 26 establece multa y suspensión “a toda persona que, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol, cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado”. Por otro lado, en los artículos 7.1 y 7.3 del mismo Reglamento se puede leer “que las consecuencias pueden ser una advertencia, apercibimiento, multa, devolución de premios y retirada del título”.

En este sentido, en la tarde de ayer un alto directivo albirrojo le aseguró a este medio, “hace unas horas ya mandamos el escrito a Conmebol para que efectivamente se revea la definición de la Recopa, por el hecho de la confesión de Angel Cheme que jugó con otra identidad. Lo nuevo en este tema es que el jugador dice que Liga de Quito sabía previo a jugar la Suruga Bank lo que pasaba con su identidad. Entonces para nosotros amerita que Conmebol investigue, que llamen a declarar a Cheme, a su vez nosotros aportaremos nuestras pruebas, pero se debe investigar”.

En el Pincha sostienen que “el Reglamento de Conmebol habla de todo esto, y estamos dentro de los plazos todavía para hacer el reclamo. Sabemos que esto puede ser largo igualmente, pero creemos que tenemos bases sólidas en el reclamo”.

Por último vale recordar que todo se inició en el año 2003 en un torneo juvenil, donde Cheme tomó la identidad de Chila para poder jugar, y desde entonces la bola de nieve fue creciendo. Todo se mantuvo en secreto por que Cheme le pagaba a Chila por su silencio hasta que este último cansado de la situación decidió contar todo. En su momento pasaron cosas oscuras y densas cuando un periodista investigó el tema.

Hoy, a solo meses de cumplirse 10 años de aquella final, se destapa una gran olla. El Pincha ya accionó; en Liga de Quito sostienen aún que no sabían nada de esto y se sienten perjudicados; Conmebol deberá investigar y tendrá la última palabra.