“En el fútbol argentino se viven distintas realidades”

El preparador físico Gerardo Salorio remarcó ayer que en el fútbol argentino “se viven realidades muy distintas” e invitó a “pensar en el conjunto a la hora de tomar decisiones” sobre la vuelta de la actividad futbolística en el país en el marco de la pandemia de coronavirus.

Salorio, ex PF de las selecciones nacionales de AFA, diferenció que “una cosa son los clubes de Primera y algunos pocos de la Primera Nacional y otra los de la B, la C, la D y el fútbol federal, que viven otra historia muy distinta” al momento de analizar las condiciones de seguridad sanitaria para posibilitar que los planteles regresen a los entrenamientos y posteriormente a las canchas.

“Hemos visto que hubo clubes que presentaron protocolos como si fueran de Europa y yo pienso en un club del ascenso: ¿Como podría ese club cumplir ese protocolo cuando tiene una sola puerta de entrada y de salida al predio de entrenamiento?”, expresó Salorio.

“El Profe”, partícipe en la conquista de cinco mundiales juveniles (Qatar 1995), (Malasia 1997), (Argentina 2001), (Holanda 2005) y (Canada 2007), pronosticó luego que “el fútbol argentino va a sufrir mucho este parate tan largo; en lo económico será muy duro para todos los actores del mundo fútbol”.

Específicamente en su área, explicó que “un futbolista pierde un kilo de tono muscular por cada mes que pasa sin entrenamiento y ya van casi 100 días de inactividad, por lo que es probable que cuando vuelva el entrenamiento, el jugador que le pegaba a la pelota a 90 kilómetros por hora, después de todo esto le va a pegar, con suerte, a 40/50 kilómetros”.

“Entrenar por Zoom es muy difícil para un jugador argentino. Lo puede hacer en los primeros 20 o 30 días pero después se cansa, se aburre. En el fútbol no hay como el contacto físico y el encuentro con el grupo de trabajo y los compañeros. Eso no se puede reemplazar”, subrayó Salorio, ex colaborador de José Pekerman en el Mundial Alemania 206.

Y concluyó: “Antes de volver a jugar los futbolistas deberán tener al menos entre 35 y 40 días de readaptación para retomar todo lo perdido en este largo tiempo. También en la faz psicológica, que es una parte fundamental”.