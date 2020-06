Ganó Real Madrid, alcanzó a Barcelona en la punta y la Liga comienza a calentarse

La Liga española de fútbol, con 30 fechas cumplidas, y ocho por completar, tiene ahora dos punteros y candidatos a quedarse con el título de campeón: Barcelona, que el viernes dejó dos puntos en su visita a Sevilla, por el empate sin goles, y Real Madrid, que aprovechó ayer para asegurar un triunfo por 2-1 frente a la Real Sociedad.

Sergio Ramos, ni bien comenzado el segundo tiempo, y Karim Benzema, segundo en la tabla de goleadores con 17 tantos, detrás de Lionel Messi que tiene 21, aumento antes de completarse la primera media hora, en tanto Mikel Merino descontó con el final a la vista.

Un penal, para la polémica, convertido por Sergio Ramos, con derechazo bajo, a la izquierda del arquero, que se inclinó al sector opuesto, cuando se cumplían apenas 4 minutos del segundo tiempo, le aseguró a Real Madrid la primera ventaja en el estadio de Anoeta, de San Sebastián, que el francés Benzema aumentó a los 24, un par de minutos después que el árbitro, VAR mediante, le anulara el empate al local por supuesta influencia de un jugador adelantado que no tocó la pelota en oportunidad de un remate desde afuera del área.

Mikel Merino, a los 37 minutos, descontó con un zurdazo alto y le puso emoción al tramo final de un encuentro que terminó mostrando a un Real Sociedad volcado al ataque en busca de la igualdad, tratando de apretar a un Real Madrid que aceptó ese juego para salir rápido de contra.

La grilla de partidos, que en forma acelerada está recuperando las semanas perdidas por la interrupción de la actividad oficial causada por la pandemia del coronavirus, comenzó con la goleada 6-0 de Celta frente a Alavés, que mejoró la posición del conjunto de Vigo en lo que tiene que ver con su ubicación en el segmento ocupado por quienes están amenazados por el descenso, Jeison Murillo, a los 14 minutos, Iago Aspas, de penal, a los 20, y Rafinha por dos, a los 40 y 41, le aseguraron al local una ventaja de cuatro goles al término del primer tiempo. Nolito a los 33 y Santi Mina, a los 41, aumentaron la distancia.

El encuentro se desarrolló en el estadio Balaídos, para Celta el lateral izquierdo fue Lucas Olasa, ex Talleres y Boca, mientras que Lisandro Magallán, ex Gimnasia y Boca, fue titular en Alavés, que pudo haber sufrido más goles de no ser por la buena gestión de Roberto Jiménez, su arquero.

A continuación, Valencia logró un triunfo vital para no perder protagonismo en la lucha por las posiciones europeas tras derrotar 2-0 a Osasuna, en un encuentro en el que fue capital la actuación del internacional portugués Gonçalo Guedes, con un gol espectacular a los 12 minutos y asistencia a Rodrigo para que anotara el segundo a los 35.