La agonía del comercio platense a casi 100 días de cuarentena y con la venta ilegal en alza

El comercio platense agoniza. A poco de cumplirse 100 días de la cuarentena, lo que acontecerá este sábado, y con la venta ambulante en alza, en el sector sostienen que atraviesan una crisis sin precedentes. Y a eso se suma el endurecimiento del confinamiento que parece avizorarse desde el Gobierno. El cuadro que pintan en este contexto es de desolación y angustia. Como dice el dicho popular, la esperanza es lo último que se pierde y, a juzgar por la situación, por ahora es a lo único que se aferran. Mientras tanto, esperan por medidas económicas tendientes a traer alivio en medio de la crisis.

Guillermo Salvioli, presidente del centro comercial de calle 8, aseguró que "somos unos 600 comercios de La Plata los que estamos en una situación de quebranto". "Ya veníamos en decadencia antes de la pandemia, y después de casi 100 días estamos atravesando un momento de una angustia muy profunda".

Salvioli aseguró que con la venta online, que sirve para aquellos que tienen los mecanismos para funcionar con esa modalidad, apenas "facturan entre el 1 ó 2 por ciento de lo que se facturaba antes, que ya estábamos mal".

"El comerciante ya se ha gastado todos los ahorros; la posibilidad de pago de cheques es nula para los proveedores, entonces esta con cheques rechazados. Seguramente, más adelante, los asociados sacarán un préstamo para honrar sus deudas", graficó.

Salvioli expresó que "como la facturación que uno tenía se perdió, teóricamente se van a perder muchos puestos de trabajo, que es lo que no queremos. Pero el cierre de cada local no sólo es una desilusión y un quiebre muy grande para el comerciante que apostó, sino que también es feo porque la gente que se queda sin trabajo".

En esa línea, explicó que "el que tiene uno o dos locales se tiene que achicar, porque no tiene otro trabajo más que venir al local y tratar de vender la mercadería que tiene". Y agregó que "hoy es preocupante porque no se lleva a la casa lo mínimo para poder comer". A lo que suma que "siendo uno inquilino de un local, todo eso lo lleva el alquiler, los impuestos, la luz"

Salvioli sostuvo que el panorama, a cien días de la cuarentena "es muy angustiante", por lo que remarcó la necesidad de que el gobierno provincial implemente medidas para aliviar la crisis del sector, tal como hicieron gobierno de otras partes del mundo.

Para Alberto Catullo, presidente de asociación de comerciantes de Calle 12, "estamos atravesando una realidad desastrosa, terrible, más en vísperas de un retroceso como el que se va a implementar. Así que la situación es la que venimos reflejando, con la diferencia que cada día que pasa se grava más".

"Si hoy tenemos 600 comercios cerrados, dentro de unas semanas habrá 1000. Hoy por hoy, necesitamos que el Gobierno empiece a hablar de medidas económicas. Que empiece a hablar a futuro", señaló.

Venta ambulante, en alza

Con el avance de fases de la cuarentena, la Ciudad comenzó a registrar mayor circulación de vecinos en la vía pública. Paralelamente, atenta a la situación, la venta clandestina comenzó a ganar las veredas de los principales corredores comerciales de la Ciudad, lo que profundizó la preocupación de los comerciantes.

Salvioli expresó que "la venta ambulante contribuye desde hace unos cinco años a la crisis del sector" y que últimamente el comercio ilegal "tiene tomada toda la calle 47, el paseo de 8, avenida 7, calle 12 e incluso diagonal 80".

"La Municipalidad hizo un gasto enorme en un predio a esta gente para que no se quede sin trabajo, pero todo quedó ahí. En control de la venta ambulante lo tiene que tomar el Municipio, a través de Control Ciudadano en conjunto con la policía, porque la venta ambulante está prohibida, entonces directamente es una cosa ilegítima no tiene que estar". "Cada intendente se ha propuesto destruir y no generar cosas positivas. Nosotros hacemos lo imposible para que los negocios estén bien. Pero hoy el cuadro es de desilusión y desolación", manifestó.

En tanto que Catullo consideró que "es una vergüenza la venta ilegal en este contexto. Lo que es ilegal es ilegal. Se tiene que prohibir. Pero para eso se necesita ponerse los pantalones".

"Hay una ordenanza que lo prohíbe. Se han presentado notas estas semanas a las autoridades municipales. Nosotros no podemos abrir y el comercio ilegal hace lo que quiere", apuntó.