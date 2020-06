Desmienten que se esté guardando el plasma para pacientes VIP

En las últimas horas algunos pacientes internados con coronavirus en diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia denunciaron que no son sometidos al tratamiento con plasma de recuperados, operación que mejora su estado de salud más allá de no curarlos.

Al mismo tiempo audios de supuestas bioquímicas se viralizaron por las redes sociales y vía Whatsapp avalando esta información y contando, por ejemplo, que en el hospital San Juan de Dios de La Plata el plasma con determinada tipificación alta "se lo guardan a los políticos".

"No es para todo el mundo, está programado para ciertas personas. El Gobierno decide a quién le entregan cada bolsa con sangre", cuenta una mujer en uno de los audios que ayer inundaron los teléfonos de miles de personas. "En las clínicas privadas no reciben plasma", agregaba.

La directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique, dio su explicación ante la consulta de EL DIA: "No todos los pacientes están en condiciones de recibir plasma. Esto es un ensayo clínico no un tratamiento. Y en el protocolo está bien claro. No es una demanda de los familiares sino una indicación médica".

"El paciente que no ha recibido plasma no es porque no hay sino porque no le fue indicado o porque no hay de su grupo sanguíneo y se lo darán al día siguiente o cuando sea posible. La indicación la da el médico y cuando se requiere el plasma está. Por ejemplo, ayer fue un día muy caliente y se entregaron 18 plasmas en diferentes hospitales", remarcó la funcionaria bonaerense.

Sobre los audios que ayer escucharon miles de bonaerenses fue contundente: "Son falsos".

EL DISPARADOR DE LA POLEMICA

Oscar Alfredo Gómez es un paciente que está internado en el hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires. Se definió como un asmático crónico que acaba de recibir la noticia de ser positivo de coronavirus. "Estoy condenado a muerte", denunció porque según sus palabras "el tratamiento con plasma es sólo para ricos y políticos".

"Acá me dijeron que el plasma lo están guardando. No puede ser que me esté muriendo y a algunos políticos ya le han transfundido sangre", dijo en un video que se viralizó por su impacto emocional.

"Los que vivimos en villas y somos asmáticos estamos condenados a muerte. Les digo a los políticos que no se peleen más, que ayuden a la gente. Yo sé que me voy a morir porque plasma no me van a dar", disparó y comparó su caso con el del intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde: "Le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor”.