"Lo queríamos a Bielsa, pero en la AFA no teniamos ni para pagar el agua"

Armando Pérez, ex interventor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció que habló con Marcelo Bielsa para que en su momento se haga cargo del seleccionado argentino.

"Bielsa me dijo 'déjemelo pensar, cuando vaya a Buenos Aires hablamos', el tema es que no teníamos ni para pagar el agua en AFA", señaló Pérez.

Luego, el ex interventor de la AFA aclaró que "Bielsa me pidió disculpas y me dijo no estaban dadas las condiciones para que sea el técnico de la Selección".

Cabe recordar que Edgardo Bauza tomó la conducción del equipo nacional en esa época.