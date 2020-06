“¿El Estado no puede cortar el pasto en la ruta 11 y quiere manejar Vicentin?”, disparó el intendente

En momentos que avanza la discusión pública sobre la situación de Vicentin, Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, localidad santafecina donde está radicada la cerealera, fue tajante: “El Estado no puede cortar el pasto de la ruta 11, ¿cómo va a manejar una empresa como Vicentin? ¿Qué va a manejar, una hilandería, un frigorífico, algodón Estrella?”, afirmó.

A su vez, aclara que no es un problema inherente al Gobierno de Alberto Fernández en particular: “No puede armar nada el Estado, ni Alberto Fernández, ni Macri, ni Cristina, ni Néstor, nadie pudo solucionar el problema de una ruta, ¿cómo van a manejar una empresa que tiene que ser, para poder subsistir, altamente competitiva a nivel país, a nivel internacional porque tiene que exportar tiene que permanentemente estar con la última tecnología?

Scarpin insiste: “el Estado no ha hecho nunca eso acá en la Argentina, ¿por qué lo va a hacer con Vicentín?. No pudo mantener el ferrocarril, no pudo mantener el puerto, no puede cortar el pasto de la ruta 11, que alguien me explique si puede manejar una empresa de estas características