Damonte pensó en dos ex, Jonatan Schunke y Daniel Sappa, para su Huracán

Desde que asumió como técnico de Huracán, no es la primera vez que Israel Damonte mira para su querido Estudiantes a la hora de pensar en algún refuerzo. Hace poco más de un mes cuando aún no había resuelto su futuro, pensó en su gran amigo Gastón Fernández, pero como es sabido la Gata hace solo 15 días anunció su retiro. Y ahora nuevamente vuelve a pensar en ex compañeros para tentar y tratar de sumarlos a “su” Huracán.

Así es que por un lado pensó en el arquero Daniel Sappa, a quien el 30 de le termina el préstamo en Arsenal y debe volver al Pincha, aunque no es seguro que esto ocurra ya que está Mariano Andújar y Pepi no quiere ser suplente sino mantener la continuidad que consiguió en el elenco de Sarandí. Como el paraguayo Antony Silva no seguirá, Sappa tendría el arco libre, aunque también preguntó por sus servicios Independiente si es que se va el uruguayo Martín Campaña.

El otro realmente es más difícil. Se trata de Jonathan Schunke, titular en la defensa albirroja que ha sido prácticamente desmantelada. No parece muy probable que Desábato se desprenda de Schunke, pero por las dudas desde Huracán tiraron líneas por el zaguero.