Pánico en Australia por un rebrote de Covid-19: otra vez se agota el papel higiénico

El pánico y la escasez se adueñan por estas horas de los australianos. El temor a un rebrote generó caos en la sociedad, tan es así que limitarán el número máximo de paquetes de papel higiénico que podrán comprar los ciudadanos.

En ese contexto de incertidumbre y temor, la gente intenta adquirir más cantidades de las habituales para tener reservas. Es por eso que para evitar que regresen las imágenes de estanterías vacías, las dos cadenas de supermercados más importantes del país optaron por racionar este bien de primera necesidad.

Tanto Woolworths Group Ltd como Coles Group Ltd -las empresas que abarcan prácticamente dos tercios del mercado australiano- han introducido límites de compra hoy en papel higiénico y otros artículos del hogar. El aumento de positivos de Covid en el estado de Victoria hace que regresen los viejos fantasmas y vuelva a optarse también por los pedidos a domicilio como primera opción para evitar riesgos.

De esta forma, los australiano que hoy concurran a estos hipermercados solo podrán comprar dos paquetes de papel higiénico y papel húmedo por persona. Una medida que se adopta después de que empezaran a viralizarse imágenes de estanterías de estos productos completamente vacías. Con solo 7.500 casos en total y 104 fallecidos, Australia flexiblizó las restricciones de movimiento, pero una serie de rebrotes con hasta dos dígitos de contagios en Victoria obligó a realizar una pausa en la desescalada.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D