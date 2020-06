Mussis ratificó el anticipo de El Día: "Me voy de Gimnasia"

Tal como publicara este matutino en la edición papel de la jornada de hoy, Franco Mussis remarcó que no seguirá jugando en el Lobo. "Me voy de Gimnasia. Ya tomé la decisión de no continuar en el Club. Fui muy feliz en este segundo ciclo", dijo el "Gordo" a una emisora porteña hace instantes.

Además, el volante, cuyo vínculo finaliza el próximo martes, destacó: "Me duele en el alma irme, pero no me sentí valorado o respetado en cierto punto. Nunca tuve una propuesta concreta de Gimnasia para continuar", finalizó.

El anticipo de El Día en la edición de éste sábado