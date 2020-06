Difunden escuchas en las que Tinelli pedía cambiar árbitros y horarios

Marcelo Tinelli, hoy presidente de San Lorenzo, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la difusión de audios comprometedores que salieron a la luz mediante el programa radial que conduce Jorge Lanata, “Lanata Sin Filtro”.

En el material en cuestión, el dirigente y conductor de TV, charla con vía telefónica con el entonces presidente de AFA, Julio Gronda, y le sugiere una modificación de árbitros y horarios de partidos en 2013.

Las escuchas de ese momento habían sido ordenadas por el ex juez Norberto Oyarbide enmarcadas en una causa en la que se investigaba a una financiera como supuesta “cueva” para lavar dinero del pase de jugadores. Aunque en esos diálogos suceden pedidos que siempre estaban en el imaginario de los hinchas.

En uno de los audios, se hace referencia a un juego entre Argentinos Jrs y San Lorenzo. Tinelli le habla sobre el árbitro a Grondona: “(Luis) Segura está rompiendo los huevos y van a pedir a Ceballos o a algún amigo de (Ricardo) Caruso (Lombardi). No quiero que me dirija Ceballos. Quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos Delfino. Jamás me enteré que sea hincha de San Lorenzo. Uno que garantice... Pompei, por ejemplo. No quiero que nos dirija Ceballos, que va a armar un escándalo. Ni Loustau, al que odian en San Lorenzo. Vigliano también es bueno. Pompei es un tipo tranquilo y no va a romper. Delfino va a dirigir bien. Pasa que Caruso rompe tanto los huevos...”.

Y Grondona responde: “Me encargo. ¿A quién no querés vos?”. Y Tinelli dice: “No quiero a Ceballos ni Loustau ni a todos los amigos de Caruso”. Aunque al parecer, Don Julio no hizo mucho caso porque dirigió Fernando Rapallini, un árbitro de los que el entonces vicepresidente de San Lorenzo decía que era “amigo de Caruso”.

En tanto, en otra escucha, Tinelli y Grondona hablan sobre un juego definitorio para el descenso de Independiente: “Don Julio, me llamó (Javier) Cantero que no quiere a Pitana porque los cagó. ¿Delfino? Trucco no, por favor”, pide Tinelli. Grondona lo para: “Veamos según los resultados. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?”. Tampoco Don Julio escuchó mucho a Tinelli porque dirigió Silvio Trucco, aunque ganó San Lorenzo.

También hay un audio sobre una modificación de horarios. “Nos están puteando en arameo con esto del lunes a las 4 de la tarde. ¿A quién le puedo hablar? ¿Por qué no el domingo a las 6 de la tarde si Berni dijo que tenía el operativo?”, consulta Tinelli.

Y Grondona le dijo que “la culpa no es tuya ni es mía. El horario es por un tema de inteligencia, porque no está decidido el descenso. Si juegan el domingo y se define el descenso, piensan en una hecatombe en todos lados".

-¿No nos puede poner más tarde, a las 7 u 8 de la noche?, pregunta Tinelli.

-Eso sí se puede cambiar.

-Al menos a las 8, para decirle a la gente que conseguimos algo.

-El lunes a las 7 de la tarde. Dejame hablar y después llamame.