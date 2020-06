La economía se derrumbó 26,4 % en abril, el primer mes pleno de la cuarentena

El nivel de actividad económica retrocedió 26,4% a nivel interanual durante abril, primer mes en el que se aplicaron a pleno las medidas de aislamiento para morigerar el avance coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) registró en abril una baja del 17,5% respecto a marzo y acumuló un retroceso del 11% en el primer cuatrimestre del año.



La baja interanual del 26,4% registrada en abril es la mayor de la serie histórica desde que el Indec comenzó a relevar el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en 2003.



Incluso, según fuentes del Indec, no existe una merma equiparable en materia de actividad desde 1936 en adelante, cuando el Banco Central comenzó sus mediciones.



"La pandemia de la Covid-19 impactó de lleno sobre la actividad durante abril: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) exhibió una contracción de 17,5% respecto a marzo en su medición desestacionalizada, y de 26,4% en la comparación interanual, con bajas en la totalidad de los sectores", sostuvo el informe del Indec difundido hoy.



Los sectores que mostraron mayores caídas fueron construcción (-86,4%) y hoteles y restaurantes (-85,6%). Por su parte, los que más incidieron en la retracción del nivel general de la actividad fueron Industria manufacturera (-34,4%.) y el comercio (-27,0%).



En lo que respecta a la industria, durante el cuarto mes del año se destacó el magro desempeño del sector automotor -considerado como uno de los motores que marcan el pulso de este rubro-, que no registró actividad en ninguna de las terminales.



En tanto, la producción en minas y canteras marcó un derrumbe de 20,4%, debido a que no se produjeron fracturas en la explotación de petróleo y gas no convencional.



También se registraron bajas del 10,3% en agricultura y ganadería, 19% en pesca y un desplome del 86,4% en el sector de la construcción.



Desde el lado de los servicios, la distribución de gas, electricidad y agua, bajó 8,3% interanual.



En tanto, el sector de transporte y comercio retrocedió 26,1%, mientras que la Intermediación financiera cayó 3,2% respecto a abril de 2019.



Durante la víspera, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que la actividad económica cae en Argentina al igual que en otros países a causa de la pandemia, y al margen de las medidas de aislamiento más o menos flexibles.



"La causa de la caída es la pandemia, no la cuarentena. En Suecia, con una mirada más flexible, la producción industrial cayó 17% interanual en abril. En cambio, en sus vecinos nórdicos, fue más moderada: -3% en Finlandia, -5% en Noruega y -6% en Dinamarca", señaló Kulfas en su cuenta en la red social Twitter.



Por sectores de actividad, en abril también se registraron caídas en el rubro enseñanza (-10,6%), administración pública (-12,9%), servicios sociales y de salud (-32,6%) y actividades inmobiliarias (-19,7%).



La dependencia oficial señaló, por último, que las restricciones globales a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la Covid-19 afectaron a "un conjunto significativo de actividades económicas en todos los países" y que dado este fenómeno excepcional, "el proceso de estimación de la serie ciclo-tendencia para abril de 2020 fue adaptado siguiendo las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de valores atípicos para el ajuste estacional".



En ese marco, para reflejar mejor la actividad económica de los sectores cuya actividad se estimaba a través de los puestos de trabajo hasta febrero pasado, a partir de marzo Indec aplicó la variación de los puestos de trabajo equivalentes en base a datos existentes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otras cuestiones.