“Internamente sabía que no me querían”, dijo Franco Mussis en cuanto a su alejamiento

Finalmente se terminó concretando el anticipo de este matutino y Franco Mussis no continuará en Gimnasia. De esta manera, el volante, que llegó de la mano de Pedro Troglio hace un año y medio, buscará nuevo destino y se irá del Lobo sin haber tenido la continuidad deseada.

En este marco de situación, el propio jugador rompió el silencio y se mostró algo dolido por las formas en que se dieron las cosas.

En diálogo con una emisora porteña, el “Gordo” señaló: “No tuve la suerte de que me llame Maradona. Nadie del cuerpo técnico me llamó”, a la vez que agregó: ”Internamente sabía que no me querían”.

Más adelante, Mussis también apuntó a la dirigencia, de quien marcó que no se comunicaron para arreglar su continuidad.

“No me sentí valorado o respetado en cierto punto en este segundo ciclo en Gimnasia. Nunca tuve una propuesta concreta para continuar”, sostuvo el oriundo de Los Hornos.

Con poco más de 20 partidos en su haber en el último año y medio, Mussis explicó lo que significó para él no estar concentrado en muchas de las ocasiones.

“Verme afuera de la lista de concentrados en mi Club es algo que no me ha gustado. Me duele en el alma irme de Gimnasia, pero ya tomé la decisión”, cerró.

Lo cierto es que Mussis vuelve a dejar el Club tras un segundo ciclo en el que nunca estuvo en consideración concreta de los entrenadores.

Desde enero del año pasado, ni con Pedro Troglio, ni con Darío Ortiz, ni ahora, con Maradona, ha logrado ganarse un lugar dentro de los 18 y mucho menos dentro del 11 inicial, lo que terminó por desencadenar una decisión tomada por el propio jugador.

Mañana mismo concluirá su vínculo a préstamo con el Club y buscará nuevos horizontes intentando volver a ser y sentirse importante dentro de la cancha, algo que en el Lobo, por cuestiones propias y ajenas, no pudo lograr.