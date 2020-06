¡Epa!: Jujuy dijo que con Delpo “no sabemos lo que va a pasar”

Como Tinelli y Valdés (ver Tapa), Sofía Jiménez y Juan Martín Del Potro también cayeron víctimas de la cuarentena y terminaron su relación durante esta maldita pandemia. Y el fin de semana, “Jujuy”, invitada a “PH Podemos Hablar”, fue bombardeada a preguntas sobre su separación.

Y dejó una curiosa frase: la morocha afirmó que “me han roto el corazón, pero no Juan”, y cuando el conductor le preguntó si “falta algún set” por jugar entre los dos, Jiménez no fue tajante: “No sé qué decir. Nos queremos un montón, no hay nada malo para decir de él. Creo que nuestra relación realmente fue muy especial, muy sana, linda y honesta. No sabemos que va a pasar”, respondió.

Es que, confesó, “estamos separados, pero estamos bien. Hoy la realidad es esta, estamos en distinta sintonía. No sé si fue por la pandemia”. Y agregó que “lo adoro a Juan, lo quiero un montón... nos queremos mucho”.

Jujuy contó que no sabía nada de tenis, y que cuando le tocó acompañarlo en el circuito sufrió, y también se confundió algunas reglas. Pero, aunque ella era todo sonrisas y buena onda, el resto de los invitados querían saber más, y le hicieron pasar un rato incómodo. Sobre todo cuando Analía Franchín le preguntó sobre la fama de infiel del tenista.

“Algunas novias lo acusaron así como de ‘pito curioso’”, lanzó Franchín, provocando la risa de todos.

“De inquieto”, aclaró la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”. “Obvio que esa parte sí sabía y escuché. Pero no vino por ahí. Realmente nuestra relación fue muy especial, muy linda, muy sana, súper honesta”, dijo Jujuy, que luego volvió a asegurar que “no sabemos lo que va a pasar, ni idea”.

Franchín insistió: “El tuvo un traspié muy comentado con la Pombo”. Pero Sofía tenía todo claro: “No tengo nada malo para decir de Juan”, aseguró, a pesar de que los demás invitados del programa de Andy querían ponerle picante a la velada... ¿Volverán?