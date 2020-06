Abogados platenses le piden a la Suprema Corte que los dejen trabajar

Un nutrido grupo de abogados independientes de nuestra ciudad se autoconvocó ayer por la mañana en las escalinatas de los Tribunales de calle 13 para exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que tome medidas urgentes, que permita a los ciudadanos tener acceso a la Justicia y a los letrados, ejercer su profesión.

Los abogados, en diálogo con EL DIA, explicaron que la justicia provincial cuenta con un programa (Augusta) con el que se pueden realizar la mayor parte de las presentaciones on line, además de audiencias, y reclaman que los juzgados trabajen con turnos, como lo hacen los bancos y otros organismos.

“Nos movemos solos ante la falta de respuesta de la Corte y de nuestro Colegio profesional. Somos abogados independientes, que no trabajamos para el Estado y vivimos de nuestra profesión. Pero hoy no lo podemos hacer y por eso nos autoconvocamos, respetando la distancia social, sabiendo que el virus está y tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que trabajar”, le explicó a este diario Karina Alaimo, una de las abogadas presentes de un grupo cercano al centenar.

“La Justicia no puede estar cerrada, y aunque dicen que está abierta, es muy poco lo que hacen porque no se toman audiencias y los mandamientos no avanzan. Y hay herramientas para trabajar de otra manera, porque la Provincia tiene instalado todo un sistema de token y firma digital, puede trabajarse en forma remota, con expediente digital y algunos juzgados pueden hasta tomar audiencias en videoconferencia, pero falta la decisión política de hacerlo”, agregó.

“Somos profesionales que vivimos de la profesión y creemos que es la Justicia a través de la Corte la que tiene la gente capacitada para armar protocolos para que el sistema judicial no esté parado”, dijo la letrada, que se especializa en derecho laboral, civil y comercial.

Fuentes de la Justicia local le explicaron a este diario que la Asociación Judicial Bonaerense, el gremio que agrupa a los trabajadores de Tribunales, ejerce una fuerte presión para que sus afiliados no presten tareas por el peligro que representa el coronavirus. Y creen que esa presión llega hasta la propia Corte, donde tienen la “llave” para habilitar más instancias de trabajo que hoy no pueden llevarse adelante por falta de personal en los Tribunales.

“Entendemos que es un momento difícil, pero la ciudadanía tiene que poder acceder a la justicia. Las demandas ingresan por una mesa virtual, pero si tenés que hacer una notificación no podés porque la oficina de mandamientos no trabaja. Hoy en día la Corte dice que todos los tribunales trabajan con el sistema de teletrabajo, pero los abogados que lo sufrimos sabemos que no es así. Si bien hay algunos juzgados que sí lo hacen, hay otros que no cumplen con esto. Si uno envía un escrito electrónico, la respuesta puede demorar quince días”, afirmaron los letrados.

“Después de 90 días sin trabajar, estamos sufriendo los efectos económicos de cualquier persona que se queda sin trabajo”, reclamaron casi con desesperación.