Nuevos procesamientos por irregularidades en el Soeme

La causa en la que se investiga diversas irregularidades en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (Soeme) sumó otros cinco procesamientos. A los implicados se los acusa de participar de la defraudación de la organización sindical por una suma cercana a los 600 millones de pesos.

La decisión adoptada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, recayó en Alejandro Martín Torres, Andrés Edgardo Coria, Federico Palermo, Anabella Poza y Roberto Daniel Araujo. El magistrado les embargó sus bienes hasta cubrir la suma de $100.000.000.

En la causa está imputado Marcelo Balcedo, ex titular del gremio. Entre los nuevos procesados aparecen un ex director de la radio de la familia Balcedo, un ex gerente de la obra social del Soeme y un ex empleado del gremio que acumula 48 viajes a Uruguay y varias operaciones sospechosas.

Balcedo sigue cumpliendo con la prisión domiciliaria junto a su esposa Paola Fiege en su mansión de Uruguay.